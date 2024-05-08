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Байер - Рома: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

Новости футбола Сегодня, 17:56
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Байер - Рома: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Фото: https://twitter.com/bayer04fussball

В четверг, 9 мая, пройдет ответный матч Лиги Европы УЕФА, в котором Байер Леверкузен сыграет против Ромы. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно посмотреть эту игру.

Байер - Рома: что нужно знать о матче?

Байер демонстрирует невероятную форму в нынешнем сезоне. Они еще ни разу не проиграли во всех матчах. Также, Леверкузен уже оформил чемпионство в Бундеслиге и вышел в финал Кубка Германии. Теперь можно сосредоточить свое внимание на Лигу Европы. Если вспомнить их путь, то в своей группе они набрали максимальные 18 очков и с первой строчки вышли в 1/8 финала, где не без проблем прошли Карабах по сумме двух матчей 5:4. В четвертьфинальном противостоянии Леверкузен переиграл Вест Хэм 3:1, а в первом матче 1/2 финала Байер выиграл Рому 2:0.

Волки, довольно неожиданно, заняли второе место в своем квартете Лиги Европы УЕФА. Рома по дополнительным показателям уступила Славии и начала путь в плей-офф с 1/16 финала. В первом раунде итальянцы обыграли ПСВ по сумме двух матчей 3:2, в 1/8 они разбили Брайтон 4:1, в четвертьфинале Рому ждала другая итальянская команда - Милан. И первой игре Волки выиграли 1:0, а в ответной игре также одержали минимальную победу 2:1. В первой полуфинальной игре проиграли Байеру Леверкузену 0:2.

Байер - Рома: когда и где состоится матч?

Ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА между Ромой и Байером состоится в четверг, 9 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Байер - Рома: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия – Silk, Setanta
  • Израиль - Sport 4
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша – Viaplay
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан – MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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