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BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание

Новости киберспорта Сегодня, 14:57
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание Фото: https://twitter.com/BLASTDota

Компания BLAST анонсировал серию из пяти будущих турниров по игре Dota 2.

На официальном сайте турнирного оператора сообщили, что эти соревнования должны пройти в течение следующих двух лет. Первый начнется уже в конце этого года - 26 ноября. Больше деталей BLAST раскроют позже.

Даты проведения турниров BLAST Slam

  • Первый турнир - с 26 ноября по 1 декабря 2024 года
  • Второй турнир - с 4 по 9 февраля 2025 года
  • Третий турнир - с 6 по 11 мая 2025 года
  • Четвертый турнир - с 14 до 19 октября 2025 года
  • Пятый турнир - с 25 по 30 ноября 2025 года

"Рады сообщить вам о своем приходе в Dota 2 и мы планируем привнести новый уровень продакшена и хайпа, который фанаты игры еще не видели до этого. Мы любим эту игру и как игроки и как болельщики, кроме того, как заинтересованный в игре турнирный оператор, мы внимательно следили за развитием Dota 2 последние несколько лет.

Учитывая то, что мы постоянно развиваемся как бизнес и смотрим в сторону новых дисциплин, Dota всегда была у нас на виду. Учитывая недавние изменения в экосистеме Dota, мы считаем, что у BLAST сейчас есть прекрасная возможность войти на эту сцену и показать зрителям новые турниры высочайшего уровня", - говорится в заявлении.

К слову, организаторы Esports World Cup 2024, который называют первым в истории чемпионатом мира по киберспорту, официально опубликовали календарь предстоящего турнира. Во время турнира киберспортсмены будут соревноваться в самых популярных дисциплинах: CS2, Dota 2, League of Legends, Fortnite, EA Sports FC 24 и другие.

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