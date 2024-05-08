BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание
Компания BLAST анонсировал серию из пяти будущих турниров по игре Dota 2.
На официальном сайте турнирного оператора сообщили, что эти соревнования должны пройти в течение следующих двух лет. Первый начнется уже в конце этого года - 26 ноября. Больше деталей BLAST раскроют позже.
Даты проведения турниров BLAST Slam
- Первый турнир - с 26 ноября по 1 декабря 2024 года
- Второй турнир - с 4 по 9 февраля 2025 года
- Третий турнир - с 6 по 11 мая 2025 года
- Четвертый турнир - с 14 до 19 октября 2025 года
- Пятый турнир - с 25 по 30 ноября 2025 года
"Рады сообщить вам о своем приходе в Dota 2 и мы планируем привнести новый уровень продакшена и хайпа, который фанаты игры еще не видели до этого. Мы любим эту игру и как игроки и как болельщики, кроме того, как заинтересованный в игре турнирный оператор, мы внимательно следили за развитием Dota 2 последние несколько лет.
Учитывая то, что мы постоянно развиваемся как бизнес и смотрим в сторону новых дисциплин, Dota всегда была у нас на виду. Учитывая недавние изменения в экосистеме Dota, мы считаем, что у BLAST сейчас есть прекрасная возможность войти на эту сцену и показать зрителям новые турниры высочайшего уровня", - говорится в заявлении.
К слову, организаторы Esports World Cup 2024, который называют первым в истории чемпионатом мира по киберспорту, официально опубликовали календарь предстоящего турнира. Во время турнира киберспортсмены будут соревноваться в самых популярных дисциплинах: CS2, Dota 2, League of Legends, Fortnite, EA Sports FC 24 и другие.