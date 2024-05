Стал известен календарь первого в истории чемпионата мира по киберспорту

Организаторы Esports World Cup 2024, который называют первым в истории чемпионатом мира по киберспорту, официально опубликовали календарь предстоящего турнира.

По ходу турнира киберспортсмены будут соревноваться в самых популярных дисциплинах: CS2, Dota 2, League of Legends, Fortnite, EA Sports FC 24 и другие.

Весь турнир продлится с 2 июля по 18 августа.

Календарь турнира

Week 1 (2-7 июля) – League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Dota 2, TBA.

Week 2 (8-14 июля) – Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire.

Week 3 (15-21 июля) – Dota 2, CS2, PUBG Mobile.

Week 4 (22-28 июля) – Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, Overwatch 2.

Week 5 (29 июля – 4 августа) – Rainbow Six Siege, Apex Legends, Honor of Kings.

Week 6 (5-11 августа) – Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Fortnite.

Week 7 (12-18 августа) – EA Sports FC 24, StarCraft II, TBA.

Week 8 (19-25 августа) – Tekken 8, Rocket League, PUBG: Battlegrounds, Rennsport.