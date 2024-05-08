"Конец эры". 11 лет назад легендарный Сэр Алекс Фергюсон объявил об уходе из Манчестер Юнайтед

Ровно 11 лет назад, 8 мая 2013 года, главный тренер Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон объявил о том, что покинет клуб после 27 лет пребывании в Манчестере.

Алекс Фергюсон был назначен главным тренером Манчестер Юнайтед 6 ноября 1986 года. После прихода в команду он был обеспокоен тем фактом, что ряд ведущих игроков, включая Нормана Уайтсайда, Пола Макграта и Брайана Робсона, чрезмерно увлекаются алкоголем, и был "разочарован" их уровнем физической готовности. Его первоочередной задачей в клубе стало наведение дисциплины.

Когда Фергюсон пришел в клуб, Юнайтед занимал 21-е место в чемпионате (второе с конца), а по окончании сезона Юнайтед занял 11-е место.

Свой первый чемпионский титул Алекс Фергюсон выиграл спустя семь лет. После медленного старта сезона 1992/93 во вновь созданной Премьер-лиге (на начало ноября Юнайтед занимал лишь 10-е место) Фергюсон решился еще на один трансфер. 27 ноября 1992 года из Лидса за £1,2 млн был куплен французский нападающий Эрик Кантона, ставший впоследствии легендой клуба.

Кантона составил в нападении связку с Марком Хьюзом и помог клубу выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата. По итогам сезона Юнайтед стал чемпионом Англии, опередив ближайшего преследователя, Астон Виллу, на 10 очков.

Ассоциация тренеров лиги признала Алекса Фергюсона тренером года.

Первый трофей Лиги Чемпионов УЕФА Алекс Фергюсон выиграл в сезоне 1998/99. В общем, этот год стал лучшим в истории Манчестер Юнайтед. Клуб выиграл сразу три главных турнира, Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Сезон запомнился также очень драматическими матчами.

12 июня 1999 года Алекс Фергюсон был посвящен в рыцари в знак признания его заслуг перед английским футболом.

8 мая 2013 года сэр Алекс Фергюсон объявил о решении уйти в отставку с поста главного тренера клуба по окончании сезона. По итогам сезона Фергюсон в 11-й раз был признан лучшим тренером года в Премьер-лиге.

В общем, за свою карьеру в Манчестер Юнайтед Фергюсон выиграл 13 титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии, 4 титула Кубка лиги, 10 раз Суперкубок Англии, два титула Лиги Чемпионов УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.