EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола "Конец эры". 11 лет назад легендарный Сэр Алекс Фергюсон объявил об уходе из Манчестер Юнайтед

"Конец эры". 11 лет назад легендарный Сэр Алекс Фергюсон объявил об уходе из Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 15:52
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Конец эры". 11 лет назад легендарный Сэр Алекс Фергюсон объявил об уходе из Манчестер Юнайтед Фото: https://twitter.com/Football__Tweet

Ровно 11 лет назад, 8 мая 2013 года, главный тренер Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон объявил о том, что покинет клуб после 27 лет пребывании в Манчестере.

Алекс Фергюсон был назначен главным тренером Манчестер Юнайтед 6 ноября 1986 года. После прихода в команду он был обеспокоен тем фактом, что ряд ведущих игроков, включая Нормана Уайтсайда, Пола Макграта и Брайана Робсона, чрезмерно увлекаются алкоголем, и был "разочарован" их уровнем физической готовности. Его первоочередной задачей в клубе стало наведение дисциплины.

Когда Фергюсон пришел в клуб, Юнайтед занимал 21-е место в чемпионате (второе с конца), а по окончании сезона Юнайтед занял 11-е место.

Свой первый чемпионский титул Алекс Фергюсон выиграл спустя семь лет. После медленного старта сезона 1992/93 во вновь созданной Премьер-лиге (на начало ноября Юнайтед занимал лишь 10-е место) Фергюсон решился еще на один трансфер. 27 ноября 1992 года из Лидса за £1,2 млн был куплен французский нападающий Эрик Кантона, ставший впоследствии легендой клуба.

Кантона составил в нападении связку с Марком Хьюзом и помог клубу выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата. По итогам сезона Юнайтед стал чемпионом Англии, опередив ближайшего преследователя, Астон Виллу, на 10 очков.

Ассоциация тренеров лиги признала Алекса Фергюсона тренером года.

Первый трофей Лиги Чемпионов УЕФА Алекс Фергюсон выиграл в сезоне 1998/99. В общем, этот год стал лучшим в истории Манчестер Юнайтед. Клуб выиграл сразу три главных турнира, Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Сезон запомнился также очень драматическими матчами.

12 июня 1999 года Алекс Фергюсон был посвящен в рыцари в знак признания его заслуг перед английским футболом.

8 мая 2013 года сэр Алекс Фергюсон объявил о решении уйти в отставку с поста главного тренера клуба по окончании сезона. По итогам сезона Фергюсон в 11-й раз был признан лучшим тренером года в Премьер-лиге.

В общем, за свою карьеру в Манчестер Юнайтед Фергюсон выиграл 13 титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии, 4 титула Кубка лиги, 10 раз Суперкубок Англии, два титула Лиги Чемпионов УЕФА и Клубный Чемпионат Мира.

Связанные команды и лиги
Манчестер Юнайтед
Популярные новости
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Сегодня, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Сегодня, 04:00 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Фанаты ПСЖ удивили ярким перфомансом перед матчем с Боруссией Дортмунд Новости футбола Вчера, 15:38 ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд
Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги Новости футбола 06 мая 2024, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:52 "Конец эры". 11 лет назад легендарный Сэр Алекс Фергюсон объявил об уходе из Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 15:45 Лидер Баварии получил очередную травму в матче с Реалом Новости киберспорта Сегодня, 14:57 BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание Новости футбола Сегодня, 14:44 Определился первый финалист Лиги Конференций УЕФА Новости футбола Сегодня, 14:13 Директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим игроком Новости бокса Сегодня, 13:50 "Тебя не ждет ничего кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику Новости велоспорта Сегодня, 13:42 Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет Новости футбола Сегодня, 13:28 Стали известны составы на суперматч Реал Мадрид - Бавария Мюнхен Новости футбола Сегодня, 13:16 ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Хоккей Сегодня Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года Футбол 09 мая 2024 Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Смуха – ЗЕД прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Аль-Ухдуд – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля Футбол 09 мая 2024 Олимпиакос – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года