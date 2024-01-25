Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада

Ровно 100 лет назад, 25 января 1924 года, состоялись первые Зимние Олимпийские игры. Они проходили под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Шамони, Французская республика, с 25 января по 5 февраля 1924 года.

Первоначально, игры имели название - "Неделя зимнего спорта". В 1921 году Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о проведении "Недели зимнего спорта", которая должна была пройти в 1924 году в Шамони (Французская республика). В 1926 году, в ходе 25-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиссабоне, соревнования получили название - I Зимние Олимпийские игры.

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Сначала все сомневались, стоит ли проводить "Неделю зимнего спорта". Были очень долгие дискуссии относительно места проведения. Тогдашний президент МОК Пьер де Кубертен сумел убедить в необходимости проведения зимних Олимпийских игр. В течение 1921-1922 годов он добился создания комиссии по организации зимних Игр, в которую были включены представители Швеции, Французской республики, Норвегии, Швейцарии и Канады, а затем настоял на проведении в 1924 году "Недели зимнего спорта" как средства пропаганды будущих VIII летних Олимпийских игр в Париже.

По мнению Кубертена, игры должны были стать показательным турниром по неолимпийским видам спорта. Чтобы сделать программу игр достаточно полной, из олимпийской программы VIII летних Олимпийских игр в Париже были удалены хоккей с шайбой и фигурное катание.

По случаю Олимпийских игр в Шамони были выпущены четыре плаката. На плакате изображен орел, несущий Олимпийский венок на фоне горного пейзажа и спортсменов на санях.

На этих играх приняли участие 258 спортсменов из 16 стран мира (Норвегия, Италия, США, Финляндия, Австрия, Швейцария, Канада, Великобритания, Швеция, Франция и Бельгия), из них - 247 мужчин и 11 женщин. Было разыграно 16 комплектов наград в 9 видах спорта. Программа: мужчины - бобслей, лыжный спорт (гонки, прыжки с трамплина, двоеборье), скоростной бег на коньках, фигурное катание, хоккей с шайбой, женщины - фигурное катание.

Проходили показательные соревнования - лыжные гонки военных патрулей, а также матчи по керлингу. Наиболее успешно выступили норвежские лыжники и финские конькобежцы. В хоккейных соревнованиях победу одержала сборная команда Канады, выиграв все 5 матчей с общим счетом 110:3.

Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр прошла 5 февраля 1924 года на Олимпийском стадионе. В ней приняли участие все 16 стран-участниц, которые подали заявку на участие в Играх в Шамони. После того, как участники выстроились на Олимпийском стадионе, президент МОК Пьер де Кубертен выступил с речью:

"От имени Международного Олимпийского комитета, имею честь выразить уважение муниципальным органам Шамони, Организационному комитету Олимпийских Игр, а также организаторам соревнований, наше признание, я провозглашаю закрытие зимних игр в преддверии VIII Олимпиады."

Таким образом, "Международная спортивная неделя по случаю VIII летних Олимпийских игр", которая приходила в первый раз, была официально включена в программу Олимпийских игр. Всего же Олимпийские игры посетило 10 004 зрителя.

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