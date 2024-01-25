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Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада

Новости Олимпийский игр Сегодня, 15:45
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада Фото: https://twitter.com/chamonixallyear

Ровно 100 лет назад, 25 января 1924 года, состоялись первые Зимние Олимпийские игры. Они проходили под эгидой Международного олимпийского комитета в городе Шамони, Французская республика, с 25 января по 5 февраля 1924 года.

Первоначально, игры имели название - "Неделя зимнего спорта". В 1921 году Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о проведении "Недели зимнего спорта", которая должна была пройти в 1924 году в Шамони (Французская республика). В 1926 году, в ходе 25-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиссабоне, соревнования получили название - I Зимние Олимпийские игры.

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Сначала все сомневались, стоит ли проводить "Неделю зимнего спорта". Были очень долгие дискуссии относительно места проведения. Тогдашний президент МОК Пьер де Кубертен сумел убедить в необходимости проведения зимних Олимпийских игр. В течение 1921-1922 годов он добился создания комиссии по организации зимних Игр, в которую были включены представители Швеции, Французской республики, Норвегии, Швейцарии и Канады, а затем настоял на проведении в 1924 году "Недели зимнего спорта" как средства пропаганды будущих VIII летних Олимпийских игр в Париже.

По мнению Кубертена, игры должны были стать показательным турниром по неолимпийским видам спорта. Чтобы сделать программу игр достаточно полной, из олимпийской программы VIII летних Олимпийских игр в Париже были удалены хоккей с шайбой и фигурное катание.

По случаю Олимпийских игр в Шамони были выпущены четыре плаката. На плакате изображен орел, несущий Олимпийский венок на фоне горного пейзажа и спортсменов на санях.

100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада

На этих играх приняли участие 258 спортсменов из 16 стран мира (Норвегия, Италия, США, Финляндия, Австрия, Швейцария, Канада, Великобритания, Швеция, Франция и Бельгия), из них - 247 мужчин и 11 женщин. Было разыграно 16 комплектов наград в 9 видах спорта. Программа: мужчины - бобслей, лыжный спорт (гонки, прыжки с трамплина, двоеборье), скоростной бег на коньках, фигурное катание, хоккей с шайбой, женщины - фигурное катание.

Проходили показательные соревнования - лыжные гонки военных патрулей, а также матчи по керлингу. Наиболее успешно выступили норвежские лыжники и финские конькобежцы. В хоккейных соревнованиях победу одержала сборная команда Канады, выиграв все 5 матчей с общим счетом 110:3.

Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр прошла 5 февраля 1924 года на Олимпийском стадионе. В ней приняли участие все 16 стран-участниц, которые подали заявку на участие в Играх в Шамони. После того, как участники выстроились на Олимпийском стадионе, президент МОК Пьер де Кубертен выступил с речью:

"От имени Международного Олимпийского комитета, имею честь выразить уважение муниципальным органам Шамони, Организационному комитету Олимпийских Игр, а также организаторам соревнований, наше признание, я провозглашаю закрытие зимних игр в преддверии VIII Олимпиады."

Таким образом, "Международная спортивная неделя по случаю VIII летних Олимпийских игр", которая приходила в первый раз, была официально включена в программу Олимпийских игр. Всего же Олимпийские игры посетило 10 004 зрителя.

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