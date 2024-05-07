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Главная Прогнозы Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года

Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Исмаили - Эль-Дахлия прогноз Фото: ismailyclub.org / Автор неизвестен
Исмаили Исмаили
Премьер-лига Египет 09 мая 2024, 09:00 Исмаили - Эль-Дахлия
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Египет,
Эль-Дахлия Эль-Дахлия
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Исмаили
Коэф.: 1.61
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Один из поединков 22-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в четверг в Александрии, где местный Исмаили примет Эль Дахлея. Предлагаем прогноз на это противостояние от команды экспертов Dailysports.

Исмаили

Клуб из Александрии ведёт борьбу за выживание в текущем розыгрыше Египетской Премьер-Лиги, занимая 13-е место в турнирной таблице. В активе Исмаили 22 балла после 21-го сыгранного поединка. От зоны вылета команду Мидо отделяет семь пунктов, однако в подвале турнирной таблицы есть клубы, у которых сразу на два сыгранных матча меньше.

В рамках последнего тура Исмаили проводил выездной матч как раз против такой команды в лице Фарко, в котором смог оформить победу со счётом 2:0. Эта победа стала первой для Исмаили в последних пяти турах при двух поражениях и ничейных исходах. Что касается домашней статистики, то клуб из Александрии в 11-ти домашних матчах Премьер-Лиги оформил 4 победы, проиграв в пяти случаях.

Эль Дахлея

"Красно-чёрные", в свою очередь, так и вовсе обосновались на дне турнирной таблицы. Пока всё выглядит таким образом, что Эль Дахлея банально не готова к борьбе на столь высоком уровне, ведь в 20-ти поединках команда Алаа Абд Элаала смогла оформить только одну победу, уступив при этом в 11-ти встречах. В итоге Эль Дахлея имеет в активе всего 9 набранных очков и от спасительной зоны отстаёт уже на семь очков.

В рамках предыдущего тура "красно-чёрные" принимала на своём поле Керапмику Клеопатру и уступили со счётом 1:3. При этом нельзя сказать, что команда уступала в чём-то сопернику, ведь по ожидаемым голам хозяева даже были лучше (1.21 против 0.78). В итоге Эль Дахлея не в состоянии выиграть вот уже в 11-ти матчах во всех турнирах, оформив на данном отрезке четыре ничьи в Премьер-Лиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды сыграли вничью 0:0 на поле Эль Дахлеи
  • «Красно-чёрные» обыграли соперника в рамках Кубка Лиги со счётом 1:0 в родных стенах
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Исмаили – Эль Дахлея прогноз

Хозяева считаются фаворитами в этом матче. На их победу букмекеры дают коэффициент на уровне 1.61 и с такими котировками стоит согласиться. Исмаили также не впечатляет сейчас, но на фоне соперника у клуба из Александрии хоть есть небольшие проблески в виде положительных результатов. Берём здесь «Победу Исмаили».

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Прогноз на матч Победа Исмаили
Коэф.: 1.61
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