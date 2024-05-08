Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру

Легенда сборной Франции Марсель Десайи дал форварду ПСЖ Килиану Мбаппе неожиданный совет, где продолжить карьеру.

Десайи считает, что Килиану следует перейти в клуб из Саудовской Аравии, где он сможет хорошо заработать. А вот реал Мадрид считает не лучшим местом для звездного француза.

“Я не уверен, что Реал Мадрид — идеальное место для него. На левом фланге есть Винисиус, игрок, который показывает большие способности, как и Джуд Беллингем. Мбаппе не будет полноценным номером один, каким он хочет. Технически, если вы думаете о футбольном бизнесе, я бы поехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро на год и вернулся бы в следующем сезоне, в год чемпионата мира”, — сказал Десайи для getfootballnewsfrance.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом этого года. Он покинет парижский клуб на правах свободного агента. Самым вероятным местом продолжения карьеры игрока является Реал Мадрид.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 43 гола и 10 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.