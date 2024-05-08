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Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру

Новости футбола Сегодня, 12:53
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Фото: Getty Images

Легенда сборной Франции Марсель Десайи дал форварду ПСЖ Килиану Мбаппе неожиданный совет, где продолжить карьеру.

Десайи считает, что Килиану следует перейти в клуб из Саудовской Аравии, где он сможет хорошо заработать. А вот реал Мадрид считает не лучшим местом для звездного француза.

“Я не уверен, что Реал Мадрид — идеальное место для него. На левом фланге есть Винисиус, игрок, который показывает большие способности, как и Джуд Беллингем. Мбаппе не будет полноценным номером один, каким он хочет. Технически, если вы думаете о футбольном бизнесе, я бы поехал в Саудовскую Аравию за 350 миллионов евро на год и вернулся бы в следующем сезоне, в год чемпионата мира”, — сказал Десайи для getfootballnewsfrance.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом этого года. Он покинет парижский клуб на правах свободного агента. Самым вероятным местом продолжения карьеры игрока является Реал Мадрид.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 43 гола и 10 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

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