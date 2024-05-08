Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Первый контракт Лионеля Месси, который тот подписал на салфетке, выставили на аукцион, сообщает Sport.es.
Сейчас этот лот находится во владении агента аргентинца Горацио Гальоли, теперь он будет выставлен на онлайн-аукционе Bonhams. В течение последних месяцев контракт выставляли на аукцион в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Торги продлятся с 8 по 17 мая. Стоимость лота - 350 тысяч евро.
"В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии господина Мингеллы и господина Орасио, Карлес Рексач, технический секретарь ФК "Барселона", обязуется под свою ответственность и вопреки некоторым мнениям об обратном подписать игрока Лионеля Месси при условии соблюдения согласованных сумм", - говорится на салфетке.
Напомним, что Месси заметили в Барселоне и пригласили на двухнедельный испытательный срок в сентябре 2000 года. 17 сентября он вместе с отцом впервые прибыл в Барселону и в течение двух недель ждал встречи со спортивным директором Карлесом Решаком, который был в заграничной командировке в Сиднее.
Когда Решак увидел мальчика в игре он немедленно захотел его подписать, но совет директоров колебался, ведь в то время для европейских клубов было очень необычно подписывать иностранных игроков такого юного возраста. 14 декабря Барселона предстала перед ультиматумом - захочет ли она брать игрока.
Решак уговорил руководство Барселоны заплатить за переезд семьи Лео в Барселону и за его лечение, которое было достаточно дорогим. Не имея под рукой другой бумаги, Решак подписал контракт на бумажной салфетке.
Напомним, во время сегодняшнего матча Интер Майами против Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси напомнил, кто является главной звездой команды, да и, наверняка, всего футбольного чемпионата Северной Америки. Во время матча он забил один гол и отдал пять результативных передач. В шести голах своей команды он принял участие во всех.