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Это что-то невероятное. Шесть результативных действий Месси приносят очередную победу Интер Майами

Новости футбола Сегодня, 02:12
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Это что-то невероятное. Шесть результативных действий Месси приносят очередную победу Интер Майами Фото: twitter.com/InterMiamiCF / Автор неизвестен

Сегодня в рамках регулярного сезона МЛС Интер Майами принимал в гостях Нью-Йорк Ред Буллс.

В стартовом составе хозяев на поле вышли все экс-игроки Барселоны кроме Хорди Альбы, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Хотя Интер Майами и считался фаворитом в матче, но пропустил первым. Отметился Данте Ванзейр на 30-й минуте.

На перерыв команды пошли с минимальным преимуществом Нью-Йорка.

Но после перерыва в игру включились хозяева и их главная звезда – Лионель Месси. Уже на 48-й минуте он отдал результативную передачу на Матиаса Рохаса, который вышел на замену после перерыва. Через две минуты на аргентинца ассистировал Луис Суарес и Интер Майами вышел вперед. На 62-й минуте Месси вновь сделал ассист на Рохаса и хозяева увеличили отрыв.

Но они не стали на это останавливаться и на протяжении двенадцати минут Месси отдал три результативных передачи на Суареса и Интер Майами увеличил разрыв до неприлично огромного. На 84-й минуте вместо Суареса на поле вышел Леонардо Кампана, и хозяева перестали забивать.

Точку в матче поставил экс-игрок РБ Лейпцига Эмиль Форсберг, который реализовал пенальти на седьмой дополнительной минуте.

МЛС
Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллс 6:2
Голы: Рохас 48’, 62’, Месси 50’, Суарес 69’, 75’, 81’ – Ванзейр 30’, Форсберг 90+7’ (пенальти)

Благодаря этой победе Интер Майами сохранил за собой первую строчку в Восточной конференции, и единственной командой, которая может их догнать является Цинциннати, ведь у них три очка меньше и сыграно на один матч меньше.

Лионель Месси и Луис Суарес возглавляют таблицу лучших бомбардиров сезона МЛС. У каждого из них по десять голов, но у аргентинца тринадцать голевых передач, а у уругвайца пять.

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