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Реал одерживает невероятную волевую победу и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 17:01
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Реал одерживает невероятную волевую победу и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА Фото: https://twitter.com/realmadrid

В среду, 8 мая, Реал Мадрид на своем поле сыграл ответный матч Лиги Чемпионов УЕФА против Баварии Мюнхен. Первая встреча завершилась 2:2.

Реал активнее начал этот матч, но оборона Баварии справлялась с давлением. Время от времени, мюнхенцы пытались выходить в контратаки и искала атаки, но ничего тоже не получалось.

После перерыва игра кардинально не изменилась. Реал больше владел мячом и создавал моменты у чужих ворот. Однако, голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер справлялся со всеми ударами соперников. Одна из атак Мюнхена получилась голевой, Кейн перевел мяч на Дэвиса, Альфонсо сместился в центр и попал в дальний угол ворот.

Бавария больше оборонялась, а Мадрид давил на чужие ворота. Казалось, что гости удержат эту победу, но Сливочные сделали невероятное. На 88-й и 90+1 минутах Хоселу оформил дубль и принес Реалу невероятную волевую победу.

Мадрид побеждает по сумме двух матчей 4:3 и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА, где сыграет против Боруссии Дортмунд.

Лига Чемпионов УЕФА. Полуфинал. Ответный матч

Реал - Бавария - 2:1 (4:3)
Голы: 0:1 - 68 Дэвис, 1:1 - 88 Хоселу, 2:1 - 90+1 Хоселу

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