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Главная Прогнозы Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс прогноз Фото: https://athlonsports.com/ Автор неизвестен
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
НБА Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс
Нью-Йорк, Madison Square Garden
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Прогноз на матч Тотал больше 220,5
Коэф.: 1.89
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100$
БетВиннер 4.65
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9 мая плей-офф НБА порадует только одной игрой, речь идет о противостоянии Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс. Прогноз на упомянутую битву подготовили эксперты Dailysports.

Нью-Йорк Никс

В этом сезоне от Никс не ждут феноменальных результатов, хотя списывать со счетов этот клуб точно не стоит. Команда стала второй на Востоке, а в первом круге Филадельфию с Эмбиидом и Макси со счетом 4:2 в серии. Многое в игре коллектива зависит от Джейлена Брансона, в регулярном чемпионате защитник набирал чуть больше 29 очков, а в плей-офф его результативность выросла почти до 37 баллов в среднем.

Никс начали с победу серию, а это психологическое преимущество, важно выигрывать домашние встречи, тогда вероятность пройти дальше высока. Пятеро игроков из-за повреждений рискуют пропустить эту битву.

Индиана Пэйсерс

Неплохо идут дела у Индианы, которая только по дополнительным показателям стала шестой на Востоке. В битве первого круга против Милуоки, Пэйсерс выглядели андердогами, но у соперника выбыли лидеры, сначала Адетокунбо, а потом и Лиллард, таким подарком удалось воспользоваться, победа в серии со счетом 4:2.

Сейчас соперник не менее серьезный, хотя и тут будут шансы на победу, надо стараться показать свой лучший баскетбол. Предстоящую битву точно из-за травмы пропустит Матюрен, но главной потерей может стать Хелибертон, его участие в матче под вопросом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Счет в серии пока 1:0 в пользу Никс, но Индиана еще может себя показать.
  • У Нью-Йорка 3 победы в четырех домашних плей-офф.
  • Индиана проиграла три из четырех матчей в раунде стыковых игр этого сезона.

Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс Прогноз

В этом противостоянии Никс котируются небольшими фаворитами, хотя будет им непросто. Команды в первой встрече не играли плотно в обороне, много очков набирались легко, сильного изменения рисунка игры мы не ждем. Перспективно выглядит ставка на тотал больше 220,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 220,5
Коэф.: 1.89
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БетВиннер 4.65
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