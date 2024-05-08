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Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Las Vegas Lights FC - Лос-Анджелес прогноз Фото: lafc.com / Автор неизвестен
Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC
Открытый кубок США 08 мая 2024, 22:30 Las Vegas Lights FC - Лос-Анджелес
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США,
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лос-Анджелес
Коэф.: 1.95
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В ближайший четверг в Лас-Вегасе на арене "Cashman Field" состоится поединок 1/16 финала открытого кубка США, в котором между собой сыграют Лас-Вегас Лайт и ФК Лос-Анджелес. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Лас-Вегас Лайт

Команда Денниса Санчеса ведёт борьбу за попадание в первую восьмёрку команд Чемпионшипа и дальнейшее участие в плей-офф. На текущий момент Лас-Вегас Лайт идёт на восьмой строчке, имея в активе после 9-ти сыгранных поединков всего 9 очков. Стоит отметить, что сразу несколько команд наступают на пятки подопечным Денниса Санчеса и виной тому последние результаты команды.

Так, в последнем туре Лас-Вегас Лайт принимал дома одного из лидеров Нью-Мексико и уступил со счётом 1:2. Это поражение стало уже четвёртым кряду в Чемпионшипе, так что на лицо игровой кризис! По пути в 1/16 финала Лас-Вегас Лайт прошёл Спокен Велосити, обыграв соперника дома со счётом 2:1 в дополнительное время.

ФК Лос-Анджелес

Команда Стива Черандоло ведёт борьбу за прямую путёвку в плей-офф МЛС. На текущий момент ФК Лос-Анджелес занимает седьмое место в турнирной таблице МЛС. В активе команды после 11-ти поединков 15-ть набранных очков. Своего ближайшего конкурента в лице Хьюстон Динамо подопечные Стива Черандоло опережают всего на один балл.

В последнем туре ФК Лос-Анджелес проводил выездной матч против Сан-Хосе Эртквейкс и уступили со счётом 1:3. В общей сложности в последних четырёх турах подопечные Стива Черандоло оформили только одну победу при двух ничейных исходах и одном поражении.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды никогда не играли между собой
  • Настоящей бедой для Лос-Анджелеса являются выездные матчи. В пяти гостевых поединках в рамках МЛС у команды ни одной победы при 4-х поражениях.
  • В родных стенах команда из Лас-Вегаса в пяти матчах оформила только 2 победы, уступив в трёх случаях.

Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз

Букмекеры в этом противостоянии отдают перевес более статусному ФК Лос-Анджелес. На победу гостей дают коэффициент на уровне 1.95. Лас-Вегас Лайт подходит к матчу в плохой игровой форме, так что наша ставка «Победа Лос-Анджелес» с коэффициентом 1.95.

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Прогноз на матч Победа Лос-Анджелес
Коэф.: 1.95
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