Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Лос-Анджелес Коэф.: 1.95 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В ближайший четверг в Лас-Вегасе на арене "Cashman Field" состоится поединок 1/16 финала открытого кубка США, в котором между собой сыграют Лас-Вегас Лайт и ФК Лос-Анджелес. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Лас-Вегас Лайт

Команда Денниса Санчеса ведёт борьбу за попадание в первую восьмёрку команд Чемпионшипа и дальнейшее участие в плей-офф. На текущий момент Лас-Вегас Лайт идёт на восьмой строчке, имея в активе после 9-ти сыгранных поединков всего 9 очков. Стоит отметить, что сразу несколько команд наступают на пятки подопечным Денниса Санчеса и виной тому последние результаты команды.

Так, в последнем туре Лас-Вегас Лайт принимал дома одного из лидеров Нью-Мексико и уступил со счётом 1:2. Это поражение стало уже четвёртым кряду в Чемпионшипе, так что на лицо игровой кризис! По пути в 1/16 финала Лас-Вегас Лайт прошёл Спокен Велосити, обыграв соперника дома со счётом 2:1 в дополнительное время.

ФК Лос-Анджелес

Команда Стива Черандоло ведёт борьбу за прямую путёвку в плей-офф МЛС. На текущий момент ФК Лос-Анджелес занимает седьмое место в турнирной таблице МЛС. В активе команды после 11-ти поединков 15-ть набранных очков. Своего ближайшего конкурента в лице Хьюстон Динамо подопечные Стива Черандоло опережают всего на один балл.

В последнем туре ФК Лос-Анджелес проводил выездной матч против Сан-Хосе Эртквейкс и уступили со счётом 1:3. В общей сложности в последних четырёх турах подопечные Стива Черандоло оформили только одну победу при двух ничейных исходах и одном поражении.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды никогда не играли между собой

Настоящей бедой для Лос-Анджелеса являются выездные матчи. В пяти гостевых поединках в рамках МЛС у команды ни одной победы при 4-х поражениях.

В родных стенах команда из Лас-Вегаса в пяти матчах оформила только 2 победы, уступив в трёх случаях.

Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз

Букмекеры в этом противостоянии отдают перевес более статусному ФК Лос-Анджелес. На победу гостей дают коэффициент на уровне 1.95. Лас-Вегас Лайт подходит к матчу в плохой игровой форме, так что наша ставка «Победа Лос-Анджелес» с коэффициентом 1.95.

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