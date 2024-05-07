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Аль-Ухдуд – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Аль-Ахдуд - Ан-Наср прогноз Фото: alnassr.sa / Автор неизвестен
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
Про-лига Саудовская Аравия 09 мая 2024, 14:00 Аль-Ахдуд - Ан-Наср
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Саудовская Аравия, Najran, Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City
Ан-Наср Ан-Наср
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1,5)
Коэф.: 1.96
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 31-го тура Саудовской Премьер-лиги будет сыгран в четверг вечером в Наджране, где местный Аль-Ухдуд примет Аль-Наср. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Аль-Ухдуд

Команда Жорже Мендосы ведёт борьбу за сохранение места в элитном дивизионе и на текущий момент занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе Аль-Ухдуда после 30-ти сыгранных туров 28-мь набранных очков. Абху из зоны вылета команда из Наджрана опережает только за счёт дополнительных показателей.

В последнем туре Аль-Ухдуд проводил выездной матч против Аль-Хазема и сыграл вничью 0:0. Перед этим команда Жорже Мендосы дома разобралась с Абхой, разгромив конкурента по борьбе за выживание со счётом 4:0.

Аль-Наср

"Всемирный клуб" уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов, однако уж точно не этого ждали от команды боссы, когда вкидывали баснословные деньги на усиление состава. В чемпионате Саудовской Аравии Роналду и компания врядли смогут догнать Аль-Хиляль, который опережает Аль-Наср на 12-ть очков.

Мало того, что отрыв реально огромный, так и сам Аль-Хиляль штампует победы одна за одной. В последнем туре Аль-Наср дома не испытал проблем в противостоянии с Аль-Вахдой, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей. Эта победа стала уже четвёртой кряду для команды Луиша Каштру во всех турнирах. Аль-Наср в 15-ти гостевых поединках оформил 13-ть побед, проиграв при этом только в двух встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль-Наср разгромил соперника в родных стенах со счётом 3:0
  • Аль-Ухдуд ни разу не играл вничью в домашних матчах этого сезона
  • Победная серия Аль-Насра в Премьер-Лиге насчитывает семь поединков

Аль-Ухдуд – Аль-Наср прогноз

Считаем, что шансов выстоять у Аль-Ухдуда в этом матче нет. С этим согласны и букмекеры, которые на победу Аль-Насра дают коэффициент не выше 1.40. Предлагаем взять здесь «Победу Аль-Насра с форой (-1.5)» с коэффициентом 1.96.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(-1,5)
Коэф.: 1.96
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