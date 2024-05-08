Винисиус и Хоселу на высоте. Оценки игроков за матч Реал - Бавария

В среду, 8 мая, Реал Мадрид на Бернабеу сыграл ответный матч Лиги Чемпионов УЕФА против Баварии Мюнхен.

“Сливочные” добыли волевую победу 2:1, забив два гола в конце встречи. “Бланкос” выиграли благодаря дублю Хоселу.

В составе победителей самые высокие оценки получили Винисиус и автор дубля Хоселу, неплохой матч провел Тони Кроос.

У Баварии высоко оценили Альфонсо Дэвиса, но большинство игроков получили посредственные оценки.

Оценки за матч от LiveScrore

Оценки от SofaScore

В финале Лиги Чемпионов команда Карло Анчелотти сыграет против Боруссии Дортмунд. Финальный матч пройдет 1 июня на Уэмбли.