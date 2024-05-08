EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Колос – Заря прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Колос – Заря прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Колос Ковалевка - Заря прогноз Фото: https://www.ua-football.com/ Автор неизвестен
Колос Ковалевка Колос Ковалевка
Премьер-лига Украина 09 мая 2024, 08:30 Колос Ковалевка - Заря
-
- : -
Украина, Boryspil, Stadion Kolos
Заря Заря
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.53
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

Поскольку 9 мая футбола будет мало, даже встреча Колос – Заря, которая пройдет в рамках УПЛ, должна привлечь внимание любителей ставок. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на это событие.

Колос

Для Колоса этот сезон не самый яркий, возможно, команда хотела большего. Сейчас клуб девятый в турнирной таблице, при этом не гарантировано место в элите, отрыв от опасной зоны 4 очка, но есть игра в запасе. В последнем туре команда провалилась в гостях против киевского Динамо, потерпев поражение со счетом 0:5.

Форма Колоса вызывает вопросы, так как удалось одержать всего одну победу в девяти встречах. Отметим низкую результативность клуба, всего 18 голов в 26 встречах, меньше забивает только Оболонь, акцент делается на оборону, до фиаско с Динамо Колос пропускал меньше всех.

Заря

«Мужики» этот сезон провалили, команда только 11-я в чемпионате, хотя многие привыкли к тому, что Заря ведет борьбу за зону еврокубков. Сейчас клуб еще вынужден думать о сохранении прописки, так как отрыв от опасной зоны составляет всего три очка, хотя есть игра в запасе.

В последнем туре команда выстояла против Полесья, хотя провела больше тайма в меньшинстве – 1:1. У Зари сейчас не лучшая форма, так как образовалась серия из четырех матчей без побед, за этот период удалось набрать всего два очка. Битва против прямого конкурента будет иметь большое значение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Заря в первом круге сумела одержать победу в очном противостоянии – 1:0.
  • Всего команды пересекались девять раз, в семи случаях забивалось меньше трех голов.
  • Колос за пять лет противостояний одержал всего одну победу.

Колос – Заря Прогноз

Имеем здесь битву прямых конкурентов, где букмекеры дают равные шансы на успех. Ожидаем сложного и ровного матча, который не должен порадовать высокой результативностью. Приемлемой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.53
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Флорида Пантерз - Бостон Брюинз прогноз НХЛ Сегодня, 19:30 Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Флорида Пантерз Коэф.: 1.93 Бостон Брюинз Рекомендуем 1хБет
Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс прогноз НБА Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Нью-Йорк Никс Коэф.: 1.89 Индиана Пэйсерс Сделать ставку БетВиннер
Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз прогноз НХЛ Сегодня, 21:00 Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Ванкувер Кэнакс Коэф.: 1.7 Эдмонтон Ойлерз Сделать ставку БетВиннер
Las Vegas Lights FC - Лос-Анджелес прогноз Открытый кубок США Сегодня, 22:30 Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Las Vegas Lights FC Коэф.: 1.95 Лос-Анджелес Рекомендуем Мелбет
Наоми Осака - Марта Костюк прогноз WTA Rome 2024 09 мая 2024, 08:00 Наоми Осака – Марта Костюк прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Наоми Осака Коэф.: 1.64 Марта Костюк Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:23 Винисиус и Хоселу на высоте. Оценки игроков за матч Реал - Бавария Новости футбола Сегодня, 17:02 Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА 2024 Новости футбола Сегодня, 17:01 Реал одерживает невероятную волевую победу и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 17:00 Определились все участники "финала четырех" Евролиги Новости футбола Сегодня, 16:47 Аталанта - Марсель: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости футбола Сегодня, 15:52 "Конец эры". 11 лет назад легендарный Сэр Алекс Фергюсон объявил об уходе из Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 15:45 Лидер Баварии получил очередную травму в матче с Реалом Новости киберспорта Сегодня, 14:57 BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание Новости футбола Сегодня, 14:44 Определился первый финалист Лиги Конференций УЕФА Новости футбола Сегодня, 14:13 Директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим игроком
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Хоккей Сегодня Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Теннис 09 мая 2024 Наоми Осака – Марта Костюк прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Колос – Заря прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года Футбол 09 мая 2024 Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Смуха – ЗЕД прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Аль-Ухдуд – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года