Колос – Заря прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.53 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

Поскольку 9 мая футбола будет мало, даже встреча Колос – Заря, которая пройдет в рамках УПЛ, должна привлечь внимание любителей ставок. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на это событие.

Колос

Для Колоса этот сезон не самый яркий, возможно, команда хотела большего. Сейчас клуб девятый в турнирной таблице, при этом не гарантировано место в элите, отрыв от опасной зоны 4 очка, но есть игра в запасе. В последнем туре команда провалилась в гостях против киевского Динамо, потерпев поражение со счетом 0:5.

Форма Колоса вызывает вопросы, так как удалось одержать всего одну победу в девяти встречах. Отметим низкую результативность клуба, всего 18 голов в 26 встречах, меньше забивает только Оболонь, акцент делается на оборону, до фиаско с Динамо Колос пропускал меньше всех.

Заря

«Мужики» этот сезон провалили, команда только 11-я в чемпионате, хотя многие привыкли к тому, что Заря ведет борьбу за зону еврокубков. Сейчас клуб еще вынужден думать о сохранении прописки, так как отрыв от опасной зоны составляет всего три очка, хотя есть игра в запасе.

В последнем туре команда выстояла против Полесья, хотя провела больше тайма в меньшинстве – 1:1. У Зари сейчас не лучшая форма, так как образовалась серия из четырех матчей без побед, за этот период удалось набрать всего два очка. Битва против прямого конкурента будет иметь большое значение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Заря в первом круге сумела одержать победу в очном противостоянии – 1:0.

Всего команды пересекались девять раз, в семи случаях забивалось меньше трех голов.

Колос за пять лет противостояний одержал всего одну победу.

Колос – Заря Прогноз

Имеем здесь битву прямых конкурентов, где букмекеры дают равные шансы на успех. Ожидаем сложного и ровного матча, который не должен порадовать высокой результативностью. Приемлемой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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