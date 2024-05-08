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Главная Прогнозы Наоми Осака – Марта Костюк прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Наоми Осака – Марта Костюк прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Наоми Осака - Марта Костюк прогноз Фото: https://www.livetennis.com/ Автор неизвестен
Наоми Осака Наоми Осака
WTA Rome 2024 09 мая 2024, 08:00 Наоми Осака - Марта Костюк
Рим, Foro Italico
Марта Костюк Марта Костюк
Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.64
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100%
1хБет 5.00
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9 мая в Риме состоится немало увлекательных теннисных баталий, обращает на себя внимание противостояние Наоми Осака – Марта Костюк. Прогноз на матч упомянутых спортсменок подготовили эксперты Dailysports.

Наоми Осака

Звездная японка снова радует игрой своих фанатов, да, уровень пока не тот, хотя прогресс очевиден, совсем скоро Осака сможет бороться даже за победы на турнирах. Пока теннисистке не хватает стабильности, хотя игра выглядит весьма солидно. В первом круге римского турнира удалось одолеть соперницу из топ-50 Клару Бюрель – 7:6, 6:1.

Непривычно видеть экс-первую ракетку мира на 173-й строчке, хотя данный факт точно не должен смущать Осаку, на престижные турниры ей и так дают приглашения, что позволяет избежать квалификации.

Марта Костюк

Украинка в этом году на слуху, в ее активе четвертьфинал на мэйджоре в Австралии, есть два финала, один из них был недавно в Штутгарте, где Костюк выбила из борьбы сразу несколько соперниц из топ-10. Благодаря хорошим результатам теннисистка поднялась на 20-ю строчку в мировом рейтинге, для нее это лучшая позиция в карьере.

Когда Костюк в форме, она действительно способна обыграть соперниц топ-уровня, она и сама к этому уровню приближается. В Риме украинка первый круг пропускала, все благодаря высокому посеву.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы играли между собой всего раз, это было четыре года назад наUSOpen, тогда Осака одержала победу в трех сетах.
  • Японка провела в этом году 18 матчей, одержав в них 10 побед.
  • На счету Костюк 19 побед в 27 встречах.

Наоми Осака – Марта Костюк Прогноз

Нас ожидает битва с привлекательной афишей, Марта Костюк привлекала к себе немало внимания в этом году, а Осака не нуждается в представлении. Соперницам дают примерно равные шансы на успех, мы тоже ждем непредсказуемого матча. Считаем привлекательной здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 20,5
Коэф.: 1.64
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