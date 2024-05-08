Определились все участники "финала четырех" Евролиги

Определились все участники "финала четырех" плей-офф баскетбольной Евролиги.

Фенербахче добыл третью победу над Монако. Турецкая команда обыграла монегасков после овертайма - 80:79. Во втором матче Олимпиакос прошел Барселону - 63:59.

Ранее в "финал четырех" вышли Реал Мадрид и Панатинаикос. В 2024 году местом проведения решающей серии берлинский многофункциональный крытый стадион Mercedes-Benz Arena. Первые матчи пройдут 24 мая.

Все участники “финала четырех” Евролиги: