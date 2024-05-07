Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Юнион Сент-Жиллуаз Коэф.: 1.94 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На четверг в Бельгии запланирован финал национального кубка, за трофей сразятся Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Юнион Сент-Жиллуаз

В этом сезоне Юнион хорошо играл в чемпионате, но потом началась чемпионская группа, где лучшие шесть команд ведут борьбу за титул, здесь и начались проблемы. Сейчас клуб идет третьим, отставание от лидера составляет всего три очка, так что вся борьба еще впереди. В последнем туре была домашняя ничья против одного из прямых конкурентов Андерлехта – 0:0.

Если с чемпионатом еще ничего непонятно, то в Кубке Бельгии все решиться в одном матче. Хоть Юнион не играет на своем стадионе, но в своем городе, а это тоже преимущество.

Антверпен

Действующий чемпион страны уже не защитит свой титул, так как идет только шестым в чемпионате. Антверпен слабо играет в чемпионской группе, всего одна победа при 6 поражениях.В последнем туре командауступила на своем поле лидеру Брюгге со счетом 1:2.

Этот финал для Антверпена единственная возможность, хоть как-то реабилитироваться за неудачный сезон, однако придется сыграть против сильного и неудобного соперника. Немало вопросов вызывает и текущая форма команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники пересекались четыре раза в этом сезоне, дважды была зафиксирована ничья, и в двух случаях побеждал Юнион.

В 3 очных встречах из четырех забивалось больше двух мячей.

Антверпен находится на серии из трех поражений, а Юнион не проигрывает три матча кряду.

Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен Прогноз

В этом финале Юнион котируется фаворитом, начнем с преимущества своего города, где проходит битва, Антверпен хуже играет в чемпионате и не побеждал в очных встречах этого сезона. Ожидаем упорной борьбы, многое будет зависеть от реализации моментов. Ставим на тотал больше 2,5 голов.

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