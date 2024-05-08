Лидер Баварии получил очередную травму в матче с Реалом

Реал Мадрид принимает Баварию Мюнхен в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

В середине первого тайма для мюнхенской команды случился неприятный момент. Вингер Баварии Серж Гнабри не смог продолжить матч из-за повреждения. Его заменил Альфонсо Дэвис.

“It's only first half. He will score. We have a second half at the Bernabéu and he will score” — Thomas Tuchel on Gnabry scoring



Serge Gnabry: pic.twitter.com/rmZ4m2QEcY — MARK🥢 (@MarkD0nald) May 8, 2024

Это уже пятая травма для Гнабри в этом сезоне. В апреле футболист пропустил несколько матчей из-за мышечных проблем. Немецкий вингер сыграл всего в 20 матчах в нынешней кампании, записав на свой счет 5 голов и 2 ассиста.

В первом поединке в Мюнхене Бавария и Реал сыграли в результативную ничью 2:2.

Вчера, 7 мая, определился первый финалист Лиги Чемпионов. Боруссия Дортмунд обыграла ПСЖ (1:0) и вышла в финал.