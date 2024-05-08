Определился первый финалист Лиги Конференций УЕФА
Новости футбола Сегодня, 14:44
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Брюгге принимал Фиорентину в ответном матче 1/2 финала Лиги Конференций УЕФА. Первый поединок во Флоренции закончился минимальной победой “фиалок” со счетом 3:2.
На 20-й минуте Ханс Ванаакен вывел бельгийскую команду вперед. Фиорентина отыгралась во второй половине игры, ближе к концу встречи. На 85-й минуте Лукас Бельтран реализовал пенальти и подарил своей команде путевку в финал.
Соперник “фиалок” в финале определится по итогам завтрашнего матча между Олимпиакосом и Астон Виллой.
Финал турнира состоится 29 мая в Греции на стадионе «Айя-София» в Афинах. Победитель квалифицируется в групповой этап Лиги Европы 2024/2025.
- Лига Конференций УЕФА
1/2 финала, ответный матч
Брюгге - Фиорентина - 1:1 (3:4 по сумме двух встреч)
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Новости футбола Сегодня, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Новости хоккея Сегодня, 04:00 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Новости футбола Вчера, 15:38 ВИДЕО. Париж удивил: великий перфоманс на трибунах перед матчем ПСЖ - Дортмунд
Новости футбола 06 мая 2024, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Последние новости
Новости киберспорта Сегодня, 14:57 BLAST анонсировал серию турниров по Dota 2. Расписание Новости футбола Сегодня, 14:44 Определился первый финалист Лиги Конференций УЕФА Новости футбола Сегодня, 14:13 Директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим игроком Новости бокса Сегодня, 13:50 "Тебя не ждет ничего кроме боли". Уайлдер оставил грозное послание будущему сопернику Новости велоспорта Сегодня, 13:42 Джиро д'Италия 2024: расписание и общий зачет Новости футбола Сегодня, 13:28 Стали известны составы на суперматч Реал Мадрид - Бавария Мюнхен Новости футбола Сегодня, 13:16 ВИДЕО. В сантиметрах от трагедии. Пьяный футболист врезался в АЗС Новости футбола Сегодня, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Сегодня, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Сегодня, 12:17 Челси достиг устного соглашения с восходящей бразильской звездой
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Нью-Йорк Никс – Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Хоккей Сегодня Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Вегас Лайт – ФК Лос –Анджелес прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Исмаили – Эль Дахлея прогноз и ставки на матч 9.05.2024 года Футбол 09 мая 2024 Юнион Сент-Жиллуаз – Антверпен прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Смуха – ЗЕД прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Аль-Ухдуд – Аль-Наср прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Олимпиакос – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года Футбол 09 мая 2024 Байер Леверкузен – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года