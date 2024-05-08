Определился первый финалист Лиги Конференций УЕФА

Брюгге принимал Фиорентину в ответном матче 1/2 финала Лиги Конференций УЕФА. Первый поединок во Флоренции закончился минимальной победой “фиалок” со счетом 3:2.

На 20-й минуте Ханс Ванаакен вывел бельгийскую команду вперед. Фиорентина отыгралась во второй половине игры, ближе к концу встречи. На 85-й минуте Лукас Бельтран реализовал пенальти и подарил своей команде путевку в финал.

Соперник “фиалок” в финале определится по итогам завтрашнего матча между Олимпиакосом и Астон Виллой.

Финал турнира состоится 29 мая в Греции на стадионе «Айя-София» в Афинах. Победитель квалифицируется в групповой этап Лиги Европы 2024/2025.