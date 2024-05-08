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Главная Прогнозы Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Флорида Пантерз – Бостон Брюинз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Флорида Пантерз - Бостон Брюинз прогноз Фото: https://www.miamiherald.com/ Автор неизвестен
Флорида Пантерз Флорида Пантерз
НХЛ Сегодня, 19:30 Флорида Пантерз - Бостон Брюинз
Флорида , Amerant Bank Arena
Бостон Брюинз Бостон Брюинз
Прогноз на матч Победа Флорида Пантерз
Коэф.: 1.93
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Плей-офф НХЛ в самом разгаре, 9 мая свою вторую встречу проведут Флорида Пантерз – Бостон Брюинз. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Флорида Пантерз

Текущий сезон неплохо складывается для Флориды, команда финишировала третьей в регулярном чемпионате. Пантерз мощно начали плей-офф, одолев в первом круге сильную Тампу со счетом 4:1 в серии. Первая битва в четвертьфинале не получилась удачной, команда уступила на своей арене со счетом 1:5. В том неудачном матче, Флорида открыла счет в середине второго периода, но соперник ответил тремя шайбами в той двадцатиминутке.

Основной причиной поражения можно считать слабую реализацию, 39 бросков по воротам и только один гол, у соперника 29, зато пять закинутых шайб. Команда подходят ко второй встрече серии без кадровых потерь.

Бостон Брюинз

Хоть Брюинз и боролись за победу на Востоке, финишировали в итоге только четвертыми из-за слабой концовки. Бостону пришлось тяжело в первом круге плей-офф, битва против Торонто длилась все семь игр, а в решающем матче удалось закинуть победную шайбу только в овертайме.

Несмотря на то, что Брюинз меньше отдыхали перед вторым кругом плей-офф, первую встречу серии удалось выиграть, команда сыграла эффективно, а также сумела справиться с давлением. Перед второй выездной встречей не смогут помочь партнерам четверо хоккеистов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Пока счет в серии 1:0 в пользу Бостона, примечательно, что в регулярном чемпионате Брюинз выиграли все четыре очные встречи.
  • У Флориды в текущем розыгрыше плей-офф 3 победы в четырех домашних встречах.
  • Бостон выиграл 3 из 4 выездных встреч в стыковых матчах этого сезона.

Флорида Пантерз – Бостон Брюинз Прогноз

Снова Флорида котируется фаворитом, букмекеры ждут, что Пантерз сумеют сравнять счет в данном противостоянии. Стоит ожидать интересной борьбы, где инициативой должны владеть хозяева арены. Поставим здесь на чистую победу Флориды, которой нельзя отпускать в отрыв соперника.

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Прогноз на матч Победа Флорида Пантерз
Коэф.: 1.93
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