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Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА 2024

Новости футбола Сегодня, 17:02
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид сыграют в финале Лиги чемпионов УЕФА 2024 Фото: twitter.com/BVB / Автор неизвестен

Стали известны команды, которые встретятся в решающем матче за победу в Лиге чемпионов УЕФА.

В первом полуфинале встречались Боруссия Дортмунд и Пари Сен-Жермен. По сумме двух встреч неожиданно победила Боруссия и даже не пропустила ни одного гола (2:0).

Во втором полуфинале играли Бавария Мюнхен и Реал Мадрид. Здесь немецкий клуб также был андердогом, в обоих матчах забивал первым, но пропускал в ответ. В итоге - 4:3 по сумме двух игр в пользу Мадрида.

Таким образом, в битве за трофей встретятся Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид.

Боруссия и Реал встречались в официальных матчах 14 раз. Общая статистика в пользу клуба из Мадрида: 6 побед Реала, 3 победы Дортмунда и 3 ничьих. В последний раз команды выходили вместе на поле в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018, когда Реал дважды выиграл.

Напомним, что финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли. Игра состоится в субботу, 1 июня, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени.

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