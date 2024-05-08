Директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим игроком

Спортивный директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим полузащитником Николо Бареллой.

Топ-менеджер миланского гранда подтвердил, что в клубе близки к продлению контракта с Бареллой. Для игрока уже готово новое соглашение до 2029 года. Зарплата игрока составит 6,5 млн евро/год +1млн в качестве бонусов, сообщает Николо Скира.

27-летний Барелла выступает за Интер с 2020 года. Нерадзурри заплатили Кальяри за хавбека сборной Италии 33 млн евро. В этом сезоне лидер черно-синих забил 2 гола и отдал 7 ассистов в 45 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ведущий защитник Интера выбрал себе желанный клуб для продолжения карьеры.

Напомним, что команда Симоне Индзаги досрочно обеспечила себе титул чемпионов Италии-2024.