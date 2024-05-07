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Защитник Интера выбрал себе желанный клуб для продолжения карьеры

Новости футбола Сегодня, 10:21
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Защитник Интера выбрал себе желанный клуб для продолжения карьеры Защитник Интера выбрал себе желанный клуб для продолжения карьеры

В летнее трансферное окно Интер планирует попрощаться с защитником Дензелом Думфрисом, но нидерландский игрок не хочет идти лишь бы куда, а выбрал уже себе приоритетный вариант следующего места работы.

Игроком интересовались английские команды среднего звена, но эти опции 28-летнего футболиста они не интересуют. Он, как считает L aGazzetta dello port, предпочитает присоединиться к Манчестер Юнайтед, который проявляет к нему интерес, и если Эрик тен Хаг останется на посту главного тренера «манкунианцев», то такая возможность может быть вполне реальной.

Ранее сообщалось о цене, за которую Интер отпустит Думфриса, в 20 миллионов евро, но свежий отчет из Италии гласит, что «нерадзурри» поднимут цену до 25-30 миллионов евро. 28-летний защитник ранее также привлекал к себе внимание со стороны Астон Виллы.

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