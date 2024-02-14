Интер оценил своего защитника в 20 миллионов евро

На фоне интереса со стороны Манчестер Юнайтед и Астон Виллы Интер готов попрощаться со своим защитником и уже известно, во сколько обойдется его трансфер.

По сообщению Маттео Моретто, «нерадзурри» оценивают правого защитника Дензела Думфриса в не менее 20 миллионов евро. Именно такую сумму рассчитывают получить на «Джузеппе Меацца».

Интер летом не будет препятствовать в уходе нидерландца, ведь переговоры по новому контракту Думфриса зашли в тупик. Действующее трудовое соглашение нидерландца рассчитано до июня 2025 года.

Последние три матча Серии А Думфрис провел на скамейке запасных, а его долгосрочной заменой на «Джузеппе Меацца» может стать подписанный в январе Тэйджон Бьюкенен.

27-летний защитник провел в нынешнем сезоне 21 матч за Интер, в котором отметился двумя голами и четырьмя ассистами.