Тату в честь победы. Байер устроил необычную акцию для своих болельщиков

Леверкузенский Байер приглашает своих поклонников получить бесплатную татуировку в честь своего первого чемпионства в истории.

С 13 по 26 мая немецкий клуб проведет ряд мероприятий, включая фанатский фестиваль, день матча с Аугсбургом и собрание в киберспортивном центре, на которых болельщики смогут получить татуировку.

Фанаты могут зарегистрироваться онлайн или участвовать в акции при наличии билета на матч. Тем, кто не сможет посетить мероприятия, Байер предоставляет скидку в размере 19,04% в одной из тату-студий в Керпене, расположенной в 36 километрах от Леверкузена.

Всего Байер предложил 10 бесплатных вариантов эскизов.