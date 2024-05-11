Тату в честь победы. Байер устроил необычную акцию для своих болельщиков
Новости футбола Сегодня, 16:56
Фото: news.zerkalo.io/ Автор неизвестен
Леверкузенский Байер приглашает своих поклонников получить бесплатную татуировку в честь своего первого чемпионства в истории.
С 13 по 26 мая немецкий клуб проведет ряд мероприятий, включая фанатский фестиваль, день матча с Аугсбургом и собрание в киберспортивном центре, на которых болельщики смогут получить татуировку.
Фанаты могут зарегистрироваться онлайн или участвовать в акции при наличии билета на матч. Тем, кто не сможет посетить мероприятия, Байер предоставляет скидку в размере 19,04% в одной из тату-студий в Керпене, расположенной в 36 километрах от Леверкузена.
Всего Байер предложил 10 бесплатных вариантов эскизов.
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