Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 12 мая, в первом матче плей-офф А-Лиги Мельбурн Виктори дома сыграет против Веллингтона Феникс. Начало матча в 08:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Мельбурн Виктори

Мельбурн Виктори вышел в плей-офф с третьего места, опередив Сидней и Макартур лишь на 1 очко. Однако на проятежение практически всего сезона эта команда занимала место в топ-6.

Однако последние результаты Мельбурн Виктори совсем не впечатляют. На финише регулярного сезона эта команда не выиграла ни одного из трех завершающих матчей, а в заключительном туре проиграла Вестерн Сидней со счетом 3:4. В предварительном раунде плей-офф Мельбурн Виктори ждало дерби против Мельбурн Сити, где команды сыграли 1:1 в основное время и овертайме, но Виктори оказались сильнее в серии пенальти.

Веллингтон Феникс

Веллингтон провел очень сильный сезон А-Лиги. Большую часть регулярного сезона команда из столицы Новой Зеландии занимала первое место, но лишь в концовке позволила Централ Кост Маринерс опередить себя на два очка.

Ключевыми в борьбе за звание чемпиона регулярного сезона стали 5 последних туров, где Централ Кост не потеряли ни одного очка, обыграв Веллингтон в очной матче со счетом 2:1. В заключительном туре Фенис разгромили Макартур 3:0, а всего в 5 последних матчах набрали 10 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 3 матчах текущего сезона Мельбурн Виктори не удалось ни разу обыграть Веллингтон. Команды дважды сыграли 1:1, а в 24-м туре Феникс выиграли 1:0.

В 48 матчах в истории между этими командами преимущество по победам на счету Мельбурн Виктори – 24 против 12.

Прогноз на матч Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс

Сложно предсказать победителя в таком важном и сложном для двух команд матче. Моя ставка – обе команды забьют.

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