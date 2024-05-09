Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола

Леверкузенский Байер вышел в финал Лиги Европы! После победы над Ромой на выезде 2:0 чемпионы Германии сыграли 2:2 на своем стадионе.

Еще в первом тайме Роме удалось выйти вперед. на 43-й минуте гости получили право на пенальти за то, что Джонатан Та завалил в штрафной зоне Сердара Азмуна. Пенальти реализовал Леандро Паредес.

А в середине второго тайма Адам Гложек сыграл рукой в своей штрафной зоне после подачи с углового, и Рома забила второй гол с пенальти. Дубль на счету Паредеса.

Однако Байеру удалось все же один мяч отыграть на 82-й минуте. После подачи с углового голкипер Миле Свилар допустил грубую ошибку, выпустив мяч из рук, и тот рикошетом от Джанлуки Манчини влетел в ворота.

А на 90+7, уже по классике, Йосип Станишич сравнял счет и спас Байер от поражения.

Тем самым прервалась невероятная серия Байера без поражений в этом сезоне продлилась до 49 матчей подряд! Это абсолютный рекорд в истории футбола.

В финале Лиги Европы, который состоится 22 мая в Дублине, Байер сыграет против Аталанты.