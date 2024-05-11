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Два шага до титула. Видео голов и обзор матча Фулхэм — Ман Сити 0:4

Новости футбола Сегодня, 17:04
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Два шага до титула. Видео голов и обзор матча Фулхэм — Ман Сити 0:4 Фото: twitter.com/ManCity

Манчестер Сити отправился в Лондон на матч 37-го тура английской Премьер-лиги, где на Крейвен Коттедж встретился с Фулхэмом. Матч прошел при подавляющем преимуществе «горожан» и завершился разгромной победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 4:0.

На 13-й минуте начало разгрому положил Йошко Гвардиол, а до перерыва гости упустили еще несколько хороших моментов для взятия ворот. Во втором тайме гол на свой счет записал Фил Фоден, после чего Гвардиол оформил дубль. Точку в матче поставил Хулиан Альварес, уверенно реализовав пенальти.

Манчестер Сити поравнялся по количеству матчей с Арсеналом и опережает «канониров» на два очка. Следующий поединок «горожане» проведут уже во вторник в гостях против Тоттенхэма.

Фулхэм - Манчестер Сити - 0:4
Голы: Гвардиол, 13, 71, Фоден, 54, Альварес, 90+7, с пенальти

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