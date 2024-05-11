Кадис – Хетафе прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.53 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Противостояние Кадис – Хетафе, которое состоится 12 мая, точно не соберет большую аудиторию, но может быть интересно любителям ставок. Эксперт Dailysports подготовили свой прогноз на это событие.

Кадис

Для Кадиса уже прописали место в Сегундо, клуб идет 18-м в чемпионате, отставание от 17-й спасительной позиции составляет 8 очков. Спастись теоретически реально, хотя надо выдать феноменальный финиш и ждать провала конкурентов. В последнем туре клуб без особых шансов уступил в гостях мадридскому Реалу со счетом 0:3.

Кадис продолжил свою серию без побед до четырех матчей, за этот отрезок удалось набрать всего один балл. Учитывая форму команды, рассчитывать на какое-то чудо точно нет смысла. Кадис просто доигрывает неудачный для себя сезон, футболисты могут на себя обратить внимание представителей элиты, в этом может состоять основная мотивация.

Хетафе

В элите Хетафе точно остается, но при этом и не ведет борьбу за еврокубки. Клуб идет десятым в Примере, что можно считать неплохим результатом. В последнем туре уступили дома Атлетику Бильбао 0:2, хотя провели, как минимум полчаса в большинстве, а с 79-й минуты численное преимущество возросло до двух игроков, забить не удалось, Гринвуд не реализовал пенальти.

Большой турнирной мотивации у команды нет, однако, удержаться в топ-10 Ла Лиги было бы приятно. Хорошее выступление могло бы стать плацдармом для лучшего следующего сезона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Хетафе одержал домашнюю победу в очной встрече со счетом 1:0, причем хозяева забили победный мяч, играя в меньшинстве.

Кадис играет на своем поле с переменным успехом, 4 победы, 5 поражений и 8 ничьих.

Хетафе выиграл в гостях всего дважды, при этом было 8 ничьих и 7 поражений.

Кадис – Хетафе Прогноз

В этой паре хозяева котируются небольшими фаворитами, хотя встречаются откровенно скучные команды, как и в первом круге, судьбу встречи может определить один забитый мяч. Логично здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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