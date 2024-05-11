Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Словакия больше 3,5 Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 12 мая, начнется третий день Чемпионата мира по хоккею. Словакия сыграет матч против сборной Казахстана, матч начнется в 12:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Словакия

Сборная Словакии уже провела один матч на нынешнем Чемпионате мира. В первой игре они потерпели поражение от сборной Германии со счетом 4:6. Словаки весь матч пытались догнать своих соперников, но таки не удалось. Несмотря на это, команда все равно имеет хороший состав с несколькими представителями Национальной хоккейной лиги. Нападающий Монреаля Юрай Слафковски записал в свой актив два ассиста.

В общем, первое звено нападения провело результативный матч: два гола и четыре голевые передачи на трех нападающих. Поэтому, несмотря на поражение в первой игре, Словакия все равно считается одной из фаворитов на попадание в плей-офф в своей группе.

Казахстан

Коллектив, которому еще только предстоит провести свой первый матч на Чемпионате мира. Их соперником будет сборная Франции, которая является фаворитом в этой игре. В сборной Казахстана нет ни одного представителя НХЛ, подавляющее большинство хоккеистов играет в Континентальной хоккейной лиге. В двух товарищеских матчах перед Чемпионатом мира, казахи проиграли Беларуси 4:5 и обыграли Великобританию 5:2.

Интересные факты и личные встречи

В последней очной игре Казахстан обыграл в овертайме сборную Словакии со счетом 4:3.

Казахстан не выигрывает в основное время в шести из семи матчей на Чемпионатах мира. Словакия, в свою очередь, не проигрывает в шести из семи игр.

Словакия — Казахстан Прогноз

Словакия не очень удачно начала нынешний Чемпионат Мира. В первой игре они потерпели поражение, поэтому очевидно, что они захотят наверстать упущенное. Словаки имеют хороший состав, поэтому по моему мнению, именно они являются фаворитами этой игры. Моя ставка - индивидуальный тотал Словакии больше 3,5 с коэффициентом 1,61.

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