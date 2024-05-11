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Дания – Канада прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Дания - Канада прогноз Фото: https://twitter.com/HockeyCanada
Дания Дания
Чемпионат Мира 12 мая 2024, 09:20 Дания - Канада
Прага, О2 Арена
Канада Канада
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 4,5
Коэф.: 1.73
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В воскресенье, 12 мая, состоится еще один матч Чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Дании сыграет против Канады. Игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Дания

Сборная Дании нет очень сильного состава, по сравнению с другими топовыми сборными, но подавляющая часть хоккеистов, представляют хорошие европейские чемпионаты. Большинство игроков выступают в шведской Элитсериен или немецкой ДЕЛ. В прошлом году датчане заняли пятое место в своей группе, они до последнего боролись за проход в плей-офф, однако пройти в восьмерку лучших не получилось. Готовясь к нынешнему турниру, Дания сыграла 7 мая против Польши и смогла выиграть 3:1. В первой игре на Чемпионате мира датчане встретятся против Австрии.

Канада

Канада - самая титулованная сборная в истории Чемпионатов мира, в их активе 27 золотых медалей. Кроме этого, именно Кленовые являются действующими чемпионами мира. В прошлом году они в финале победили сборную Германии со счетом 5:2. Канада привезла очень хороший коллектив на нынешний форум. 21 игрок играет в Национальной хоккейной лиге. Готовясь к Чемпионату мира Канада провела две игры, 5 мая выиграли Австрию, а 7 обыграли Венгрию. В первом матче на Чемпионате мира Канада сыграет против Великобритании.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последней очной игре, которая была еще в 2022 году, Дания сенсационно обыграла Канаду 3:2.
  • Канада не проигрывает в основное время в последних восьми из десяти матчах на Чемпионатах мира.

Дания – Канада прогноз

Канада очевидный фаворит в игре против Дании. Конечно, датчане выиграли Кленовых в 2022 году, но на этом турнире Канада привезла очень сильный состав, что уменьшает шансы Дании. Канада одержит убедительную победу в этой игре. Моя ставка - индивидуальный тотал канадцев больше 4,5 с коэффициентом 1,73.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 4,5
Коэф.: 1.73
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