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ВИДЕО. Брат Тайсона Фьюри добыл досрочную победу техническим нокаутом над Корте

Новости бокса Сегодня, 16:33
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
ВИДЕО. Фьюри добыл досрочную победу техническим нокаутом над Патриком Корте Фото: Getty Images

Бывший претендент на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом Тайсона Фьюри, сражался с немецким боксером Патриком Корте.

Поединок проходил в Кардифе, столице Уэльса. Бой Фьюри и Корте состоялся в андеркарде ивента, центральным событием которого станет поединок за титул чемпионки мира между Джессикой Маккаскилл и Лорен Прайс.

40-летний немец старался, но Фьюри был техничнее и острее: он отвечал опасными апперкотами и джебами. Во 2-м раунде Корте открылся и пропустил кросс.

Хьюи пошел на добивание соперника, но рефери остановил бой. Как итог - уверенная победа фаворита над ветраном-андердогом.

В своем предыдущем поединке, в апреле этого года, Хьюи Фьюри одолел украинца Константина Довбыщенко единогласным решением судей. В октябре 2021 года британец победил немецкого боксера Кристиана Хаммера.

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