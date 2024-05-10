Голден Эрроуз – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 12 мая 2024

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.53 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 12 мая, в матче 28-го тура Премьер-лиги ЮАР Голден Эрроуз дсма сыграют против Чиппа Юнайтед. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Голден Эрроуз

Голден Эрроуз уже спокойно могут доигрывать текущий сезон, не переживая о возможность вылете. Эта команда занимает десятое место с 33 очками в активе, опережая зону вылета на 9 очков. Однако Голден Эрроуз могут еще подняться выше, ведь Кайзер Чифс, которые идут восьмыми, оторвались лашь 1 балл.

В предыдущем туре Голден Эрроуз сотворили сенсацию, сыграв 0:0 против чемпионов ЮАР Мамелоди Сандаунс. Но в 6 последних матчах Голден Эрроуз не одержали ни одной победы, а 6 апреля проиграли Орландо Пайретс со счетом 1:7.

Чиппа Юнайтед

Чиппа – соседи Голден Эрроуз в турнирной таблице. “Чили бойз" занимают 11-е место с отставанием от Голден Эрроуз в 1 очко. Эта команда также уже может не думать о борьбе за выживание и беззаботно играть в трех оставшихся матчах сезона.

К игре против Голден Эрроуз Чиппа подходит в очень плохой форме – 4 поражения во всех турнирах подряд. В предыдущем туре Чиппа проиграл Орландо Пайретс 0:2, а перед этим были неудачи в играх с Морока Свэллоуз (1:2) и Амазулу (1:2).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 14-м туре текущего сезона Премьер-лиги Чиппа Юнайтед обыграл Голден Эрроуз 2:0.

В 19 матчах в истории между этими командами небольшое преимущество по победам на стороне Чиппа Юнайтед – 8 против 7.

Прогноз на матч Голден Эрроуз – Чиппа Юнайтед

Обе команды в плохой форме и вряд ли стоит ожидать большого количества голов. Моя ставка – ТМ2.5.

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