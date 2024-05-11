Прогресс на лицо. Только три команды набрали больше очков чем Челси в АПЛ после Boxing Day

Челси добыл третью победу в лиге подряд. Команда Маурисио Почеттино с 57 очками в активе продолжает борьбу с Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед за попадание в еврокубки по итогам сезона. До конца чемпионата “пенсионерам” осталось сыграть с Брайтоном и Борнмутом.

Ранее сообщалось, что Главный тренер Челси не уверен в своём будущем и намекает на свою возможную отставку. Напомним, что Почеттино работает с Челси с начала текущего сезона, когда сменил в тренерском кресле Грэма Поттера.