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Прогресс на лицо. Только три команды набрали больше очков чем Челси в АПЛ после Boxing Day

Новости футбола Сегодня, 15:54
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Прогресс на лицо. Только три команды набрали больше очков чем Челси в АПЛ после Boxing Day Фото: Getty Images

В субботу, 11 мая Челси добыл волевую победу над Ноттингем Форест (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, начиная с Boxing Day в декабре 2023 года только три команды набрали в Премьер-лиге больше очков, чем Челси (35). Это топ-3 команды этого сезона - Манчестер Сити, Арсенал и Ливерпуль.

Челси добыл третью победу в лиге подряд. Команда Маурисио Почеттино с 57 очками в активе продолжает борьбу с Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед за попадание в еврокубки по итогам сезона. До конца чемпионата “пенсионерам” осталось сыграть с Брайтоном и Борнмутом.

Ранее сообщалось, что Главный тренер Челси не уверен в своём будущем и намекает на свою возможную отставку. Напомним, что Почеттино работает с Челси с начала текущего сезона, когда сменил в тренерском кресле Грэма Поттера.

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