EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Сумасшедшая развязка. Видео голов и обзор матча Ноттингем Форест — Челси 2:3

Сумасшедшая развязка. Видео голов и обзор матча Ноттингем Форест — Челси 2:3

Новости футбола Сегодня, 17:16
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Сумасшедшая развязка. Видео голов и обзор матча Ноттингем Форест — Челси 2:3 Фото: twitter.com/ChelseaFC

Ноттингем Форест встречался с Челси в матче предпоследнего тура нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. Поединок получился весьма зрелищным и держал в напряжении до самого финального свистка.

Счет был открыт уже на 8-й минуте, когда с передачи Палмера свой пятый гол в Премьер-лиге забил Мудрик. Хозяева отыгрались спустя еще 8 минут, а самое интересное произошло в последние 15 минут встречи. Воспитанник Челси Каллум Хадсон-Одои вывел «лесников» вперед, но потом за две минуты Стерлинг и Джексон перевернули все с ног на голову.

Челси взял три очка и догнал Ньюкасл в борьбе за шестую позицию. Ноттингем несмотря на поражение почти обеспечил себе место в элитном дивизионе на следующий сезон. За тур до финиша команда на три очка опережает Лутон и имеет гораздо лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

Ноттингем Форест — Челси — 2:3
Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 — Мудрик 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82

Связанные команды и лиги
Ноттингем Форрест Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 16:55 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости футбола Вчера, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Вчера, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола 09 мая 2024, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола Новости футбола 09 мая 2024, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Больше новостей
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 17:20 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 17:16 Сумасшедшая развязка. Видео голов и обзор матча Ноттингем Форест — Челси 2:3 Новости футбола Сегодня, 17:04 Два шага до титула. Видео голов и обзор матча Фулхэм — Ман Сити 0:4 Новости футбола Сегодня, 16:56 Тату в честь победы. Байер устроил необычную акцию для своих болельщиков Новости хоккея Сегодня, 16:55 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бокса Сегодня, 16:33 ВИДЕО. Брат Тайсона Фьюри добыл досрочную победу техническим нокаутом над Корте Новости тенниса Сегодня, 16:26 Недавно завершившая карьеру итальянская теннисистка из-за проблем с налогами сбежала в США Новости тенниса Сегодня, 16:00 Циципас с трудом обыграл Штруффа и прошел в третий круг Мастерса в Риме Новости футбола Сегодня, 15:54 Прогресс на лицо. Только три команды набрали больше очков чем Челси в АПЛ после Boxing Day Новости футбола Сегодня, 15:42 Несмотря на выход в финал ЛЧ, будущее Терзича в Дортмунде остается под вопросом
Прогнозы на спорт
Футбол 12 мая 2024 Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Хоккей 12 мая 2024 Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей 12 мая 2024 Финляндия — Великобритания прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Кадис – Хетафе прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Кейптаун Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Голден Эрроуз – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Футбол 12 мая 2024 Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей 12 мая 2024 Дания – Канада прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей 12 мая 2024 Латвия – Франция прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года