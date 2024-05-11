Сумасшедшая развязка. Видео голов и обзор матча Ноттингем Форест — Челси 2:3

Ноттингем Форест встречался с Челси в матче предпоследнего тура нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. Поединок получился весьма зрелищным и держал в напряжении до самого финального свистка.

Счет был открыт уже на 8-й минуте, когда с передачи Палмера свой пятый гол в Премьер-лиге забил Мудрик. Хозяева отыгрались спустя еще 8 минут, а самое интересное произошло в последние 15 минут встречи. Воспитанник Челси Каллум Хадсон-Одои вывел «лесников» вперед, но потом за две минуты Стерлинг и Джексон перевернули все с ног на голову.

Челси взял три очка и догнал Ньюкасл в борьбе за шестую позицию. Ноттингем несмотря на поражение почти обеспечил себе место в элитном дивизионе на следующий сезон. За тур до финиша команда на три очка опережает Лутон и имеет гораздо лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

Ноттингем Форест — Челси — 2:3

Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 — Мудрик 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82