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Несмотря на выход в финал ЛЧ, будущее Терзича в Дортмунде остается под вопросом

Новости футбола Сегодня, 15:42
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Несмотря на выход в финал ЛЧ, будущее Терзича в Дортмунде остается под вопросом Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор неизвестен

Руководство Боруссии Дортмунд пока не начинало переговоры с главным тренером Эдином Терзичем о продлении его контракта, который заканчивается летом 2025-го года. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Ожидается, что обсуждение продления соглашения с 41-летним наставником состоится в первой половине сезона 2024/25. В настоящее время основное внимание у тренера сосредоточено на подготовке команды к новому сезону.

Руководство клуба впечатлено тем, как Терзич изменил команду, учитывая, что ему грозило увольнение еще в декабре прошлого года. Они утверждают, что тренер внес правильные коррективы зимой, изменил внутреннюю иерархию, развил тактику и одержал значимые победы над сильными соперниками.

Однако руководство клуба недовольно текущим сезоном в Бундеслиге и пятым местом в турнирной таблице.

Напомним, что 1 июня Боруссия Дортмунд в Лондоне сыграет с Реалом в финале Лиги чемпионов УЕФА.

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