Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.73 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

На 12 мая запланированы первые полуфинальные встречи плей-офф Чемпионшип, здесь четыре команды будут вести борьбу за попадание в элиту английского футбола. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Норвич – Лидс.

Норвич

«Канарейки» финишировали шестыми в Чемпионшип, поэтому получили шанс сыграть в плей-офф. Шансов на прямое попадание в элиту не было, так как отставание от второй строчки составило 23 очка. Норвич выдал слабую концовку, завершив чемпионат на серии из трех матчей без побед, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

В последнем туре команда уступила в гостях одному из аутсайдеров Бирмингему, который вел борьбу за выживание, но прописку в дивизионе так и не сохранил. Шансы Норвича на попадание в АПЛ не выглядят высокими, но былые заслуги не имеют значения в плей-офф, это отдельный мини-турнир, где нужно показать свой лучший футбол.

Лидс

«Павлины» не могут гордиться попаданием в плей-офф, команда имела отличные шансы попасть в АПЛ напрямую. Все испортила плохая концовка, всего 4 очка в шести встречах, в итоге третье место и отставание от Ипсвича целых 6 очков. В последнем туре Ипсвич уступил дома одному из прямых конкурентов Саутгемптону со счетом 1:2.

Упомянутое поражение стало для клуба третьим в четырех противостояниях, что является свидетельством плохой формы. Лидс хорошая команда, но важно быть готовыми психологически, надо забыть об упущенных возможностях и попробовать пробиться в элиту.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Обе очные встречи этого сезона выиграл Лидс, 3:2 в гостях, хотя уступал 0:2, а также 1:0 на своем поле.

Дома у Норвича 15 побед, 4 ничьи и 4 поражения.

Лидс в гостях играет с переменным успехом, 11 побед, 8 поражений и четыре ничьи.

Норвич – Лидс Прогноз

В данном противостоянии букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, хотя мы ждем непредсказуемого матча, где никто не будет иметь явного перевеса. Каждая из команд должна создать свои моменты, главное реализовать их. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

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