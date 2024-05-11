EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Норвич Сити - Лидс прогноз Фото: https://www.skysports.com/ Автор неизвестен
Норвич Сити Норвич Сити
Чемпионшип Англия 12 мая 2024, 07:00 Норвич Сити - Лидс
-
- : -
Англия, Norwich, Кэрроу Роуд
Лидс Лидс
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.73
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

На 12 мая запланированы первые полуфинальные встречи плей-офф Чемпионшип, здесь четыре команды будут вести борьбу за попадание в элиту английского футбола. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Норвич – Лидс.

Норвич

«Канарейки» финишировали шестыми в Чемпионшип, поэтому получили шанс сыграть в плей-офф. Шансов на прямое попадание в элиту не было, так как отставание от второй строчки составило 23 очка. Норвич выдал слабую концовку, завершив чемпионат на серии из трех матчей без побед, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

В последнем туре команда уступила в гостях одному из аутсайдеров Бирмингему, который вел борьбу за выживание, но прописку в дивизионе так и не сохранил. Шансы Норвича на попадание в АПЛ не выглядят высокими, но былые заслуги не имеют значения в плей-офф, это отдельный мини-турнир, где нужно показать свой лучший футбол.

Лидс

«Павлины» не могут гордиться попаданием в плей-офф, команда имела отличные шансы попасть в АПЛ напрямую. Все испортила плохая концовка, всего 4 очка в шести встречах, в итоге третье место и отставание от Ипсвича целых 6 очков. В последнем туре Ипсвич уступил дома одному из прямых конкурентов Саутгемптону со счетом 1:2.

Упомянутое поражение стало для клуба третьим в четырех противостояниях, что является свидетельством плохой формы. Лидс хорошая команда, но важно быть готовыми психологически, надо забыть об упущенных возможностях и попробовать пробиться в элиту.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Обе очные встречи этого сезона выиграл Лидс, 3:2 в гостях, хотя уступал 0:2, а также 1:0 на своем поле.
  • Дома у Норвича 15 побед, 4 ничьи и 4 поражения.
  • Лидс в гостях играет с переменным успехом, 11 побед, 8 поражений и четыре ничьи.

Норвич – Лидс Прогноз

В данном противостоянии букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, хотя мы ждем непредсказуемого матча, где никто не будет иметь явного перевеса. Каждая из команд должна создать свои моменты, главное реализовать их. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.73
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Вильярреал - Севилья прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 10:15 Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Вильярреал Коэф.: 1.58 Севилья Рекомендуем Мелбет
Шахтер Донецк - Динамо Киев прогноз Премьер-лига Украина Сегодня, 11:00 Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Шахтер Донецк Коэф.: 1.69 Динамо Киев Сделать ставку 1хБет
Атлетик Бильбао - Осасуна прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Атлетик Бильбао – Осасуна прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Атлетик Бильбао Коэф.: 1.81 Осасуна Сделать ставку БетВиннер
ФК Детроит Сити - АризонаЮ прогноз Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 17:00 Детройт Сити - Финикс Райзинг прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года ФК Детроит Сити Коэф.: 1.69 АризонаЮ Рекомендуем Мелбет
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс прогноз А-лига Австралия 12 мая 2024, 02:00 Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Мельбурн Виктори Коэф.: 1.71 Веллингтон Феникс Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:45 Судьба титула решена? Селтик одолел Рейнджерс в дерби Старой фирмы Новости футбола Сегодня, 09:42 Де Брюйне вышел на второе место среди лучших ассистентов АПЛ всех времен Новости футбола Сегодня, 09:37 Кто выиграет титул? Состоялся первый матч финала Лиги чемпионов Азии Новости футбола Сегодня, 09:28 На пути к очередному титулу. Дубль Йошко Гвардиола помог Манчестер Сити разгромить Фулхэм Новости тенниса Сегодня, 09:10 Третья уверенная победа Наоми Осаки дарит ей путёвку в четвёртый этап турнира WTA 1000 в Риме Новости тенниса Сегодня, 09:00 Надаль покидает Мастер в Риме после второго этапа. Девятая ракетка оказалась ему не по силам Новости футбола Сегодня, 08:34 Астон Вилла – Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч 37-го тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 08:16 «ПСЖ будет сильнее в следующем сезоне». Тренер парижан прокомментировал уход Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:57 Манчестер Юнайтед – Арсенал: когда и где смотреть онлайн матч 37-го тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 07:26 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 37-го тура
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Осасуна прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Детройт Сити - Финикс Райзинг прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Хоккей 12 мая 2024 Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей 12 мая 2024 Финляндия — Великобритания прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Кейптаун Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Голден Эрроуз – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 12 мая 2024