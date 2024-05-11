Циципас с трудом обыграл Штруффа и прошел в третий круг Мастерса в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 8) пробился в третий круг престижного турнира АТР серии Мастерс на грунте, который в эти дни проходит в столице Италии, Риме.

В поединке второго круга Циципас с трудом обыграл 41-го номера мирового рейтинга, немца Ян-Леннарда Штруффа. Матч затянулся на все три сета и продлился более двух с половиной часов. За это время Стефанос 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 16 брейкпойнтов.

Первая партия закончилась на тай-брейке, а победу одержал немец. Два следующих сета взял греческий теннисист с одинаковым счетом 6:4. В следующем матче Циципас сразится с 27-м сеянным, британцем Кэмероном Норри. К слову, в прошлом году Стефанос добрался до полуфинала, где проиграл Медведеву.

АТР Мастерс. Рим. Грунт. 1/32 финала

Стефанос Циципас (Греция, 8) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 41) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.