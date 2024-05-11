Финляндия — Великобритания прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Финляндия больше 5,5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В игре Чемпионата мира, которая пройдет в воскресенье, 12 мая, сборная Финляндии сыграет против Великобритании. Игра должна начаться в 12:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Финляндия

Суоми провели первый матч на нынешнем турнире. Финны играли в своем стиле, больше от обороны, стараясь не давать атаковать своим соперниками. В матче против Чехии они нанесли 21 бросок, их соперники - 28. Игра получилась довольно сложная и напряженная. При счете 0:0 матч сначала перешел в овертайм, а затем и в серию буллитов. Где Чехия оказалась точнее и эффективнее. Финляндия проиграла 0:1, но таки набрала один балл. Очевидно, что в матче против одного из аутсайдеров, Суоми захотят победить и набрать первые три очка на Чемпионате мира. Финны имеют хороший состав и систему.

Великобритания

Один из аутсайдеров и прямых претендентов на вылет в низший дивизион по итогам турнира. Любые очки для Британии будут крайне важны. В первой игре они должны сыграть против сборной Канады, явно не против этого соперника Британия сможет набрать очки. Думаю, что и в матче против Финляндии шансов у представителей Туманного Альбиона не так много. В команде нет ни одного представителя НХЛ, основная часть игроков состоит из местного чемпионата, поэтому очевидно, что они очень сильно уступают другим соперникам в плане подбора исполнителей.

Интересные факты и личные встречи

Финляндия и Великобритания провели предыдущий очный матч еще в 2022 году, тогда финны разбили соперников 6:0.

Финляндия не проигрывает в основное время на Чемпионатах мира уже в семи из восьми игр.

Финляндия — Великобритания Прогноз

Сборная Финляндии - очевидный фаворит и в матче против Великобритании. Я не сомневаюсь, что они очень убедительно победят, поэтому моя ставка будет на количество заброшенных шайб. Индивидуальный тотал Финляндии больше 5,5 с коэффициентом 1,65.

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