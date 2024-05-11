Недавно завершившая карьеру итальянская теннисистка из-за проблем с налогами сбежала в США

Итальянская теннисистка Камила Джорджи, объявившая о завершении карьеры, находится под преследованием налоговой полиции Италии из-за проблем с налогами и незадекларированными доходами. Предполагается, что в данный момент она находится в США. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Теннисистка в соцсетях объявила о завершении карьеры и больше не делилась никакими новостями о себе. По данным расследования прокуратуры Флоренции, не только Джорджи, но и ее семья имеют несколько "пробелов" в налоговых декларациях, которые так и не были поданы.

Последний матч Джорджи состоялся на турнире категории WTA-1000 в Майами, где она проиграла Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

Наивысшим результатом Камилы является 26-е место в рейтинге WTA и победы на четырех турнирах, включая «тысячник» в Монреале, а также три победы на турнирах категории WTA-250.