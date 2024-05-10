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Кейптаун Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Кейптаун Сити - ТС Гэлакси прогноз twitter.com/CapeTownCityFC
Кейптаун Сити Кейптаун Сити
Премьер-лига ЮАР 12 мая 2024, 09:00 Кейптаун Сити - ТС Гэлакси
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Южно-Африканская Республика,
ТС Гэлакси ТС Гэлакси
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.43
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В воскресенье, 12 мая, в матче 28-го тура Премьер-лиги ЮАР Кейптаун Сити дома сыграет против ТС Гэлакси. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Кейптаун Сити

После 27 туров Кейптаун Сити занимает седьмое место с 38 очками в активе. Однако эта команда еще имеет шансы подняться на четвертое место, на котором она завершила предыдущий сезон. Отставание Кейптаун Сити от Сехухуне Юнайтед пока что составляет лишь 3 очка. Но в любом случае сезон для Кейптаун Сити уже можно считать достаточно успешным.

В предыдущем туре Кейптаун Сити удалось обыграть Морока Свэллоуз со счетом 2:0 и прервать свою ужасающую безвыигрышную серию, которая длилась целых 10 матчей. Если бы не этот провальный отрезок, Кейптаун Сити сейчас бы боролись за место в Лиге чемпионов КАФ.

ТС Гэлакси

ТС Гэлакси располагается прямо над Кейптаун Сити, на шестом месте, И это пока что лучший сезон в карьере клуба, который ранее не финишировал выше 9 места. Победа над Кейптаун Сити может позволить ТС Гэлакси подняться сразу на две позиции вверх. При этом команда Сеада Рамовича имеет 1 матч в запасе.

Два своих последних матча в Премьер-лиге ТС Гэлакси сыграл вничью: 2:2 против Кайзер Чифс и 0:0 против Сехухуне Юнайтед. Всего в 5 предыдущих играх эта команда выиграла лишь 1 раз.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 7-м туре текущего сезона ТС Гэлакси и Кейптаун Сити сыграли вничью 0:0.
  • За всю историю противостояния этих команд на счету ТС Гэлакси только одна победа, а Кейптаун Сити побеждал четырежды.

Прогноз на матч Кейптаун Сити – ТС Гэлакси

Кейптаун Сити славится своей надеждной обороной и не очень уверенной атакой. Не думаю, что этого матча стоит ожидать много голов. Моя ставка – ТМ2.5

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