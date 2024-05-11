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Латвия – Франция прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Латвия - Франция прогноз Фото: https://twitter.com/lhf_lv
Латвия Латвия
Чемпионат Мира 12 мая 2024, 09:20 Латвия - Франция
Острава, Острава Арена
Франция Франция
Прогноз на матч Победа Латвия
Коэф.: 2.01
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В третий игровой день на Чемпионате мира по хоккею сборная Латвии сыграет против Франции. Матч состоится в воскресенье, 12 мая, и начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Латвия

Самая сенсационная команда прошлогоднего турнира. В 2023 году Латвия завоевала бронзовые медали Чемпионата мира. В матче за третье место они в овертайме обыграли США со счетом 4:3. Первые медали в истории этого турнирную для латвийцев. На Чемпионат Мира они привезли одного представителя НХЛ - это голкипер Коламбуса Элвис Мерзликинс. Во время подготовки к турниру Латвия сыграла два матча против Норвегии. В первом матче на Чемпионате мира латвийцы сыграют против Польши.

Франция

Как и сборная Латвии, французы привезли на этот турнир одного представителя Национальной хоккейной лиги - нападающего Сиэтл Кракен Пьера-Эдуарда Бельмара. В общем, Франция один из аутсайдеров Чемпионата мира. В прошлом году они выиграли только один раз, но этого хватило, чтобы сохранить себе место в элитном дивизионе. Перед этим турниром они сыграли два товарищеских матча против Германии, а в первой игре на Чемпионате мира Франция встретится с Казахстаном.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом матче между сборными Латвии и Франции, латвийцы одержали убедительную победу со счетом 4:1.
  • В последних трех матчах прошлого Чемпионата мира Франция не смогла забить ни одного гола. Общий счет заброшенных и пропущенных шайб - 0:18.
  • Латвия не проигрывает в основное время на Чемпионатах мира в семи из восьми последних матчей.

Латвия – Франция прогноз

В общем, две довольно равные команды по своим силам. Однако, латвийцы выглядят немного лучше Франции. Для обеих команд эта игра станет второй подряд, но Латвия имеет матч против Польши, а Франция против Казахстана. Поляки явно более слабый оппонент, чем казахи, поэтому латвийцы потратят меньше сил. По моему мнению, Латвия победит в этой игре, поэтому сделаю ставку именно на это. Тем более, очень хороший коэффициент - 2,01.

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Прогноз на матч Победа Латвия
Коэф.: 2.01
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