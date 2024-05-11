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Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Вест Бромвич - Саутгемптон прогноз Фото: https://www.wba.co.uk/ Автор неизвестен
Вест Бромвич Вест Бромвич
Чемпионшип Англия 12 мая 2024, 09:15 Вест Бромвич - Саутгемптон
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Англия, West Bromwich, Хоторнс
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.83
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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12 мая свою первую полуфинальную встречу в плей-офф Чемпионшип проведут Вест Бромвич – Саутгемптон. Прогноз на битву этих соперников подготовлен экспертами Dailysports.

Вест Бромвич

«Дрозды» не выдали феноменального сезона в Чемпионшип, все-таки команда отстала от второго места на 21 очко. Усилий команды хватило на пятое место, а это тоже солидно, учитывая уровень конкуренции, теперь есть шанс побороться за повышение в классе.

В последнем туре чемпионата Вест Бромвич уверенно обыграл на своем поле Престон со счетом 3:0, данный успех имел существенное психологическое значение, так как удалось прервать серию из трех поражений подряд. «Дроздам» в этом сезоне, так и не удалось обыграть Саутгемптон, надо постараться сделать это в стыковых встречах.

Саутгемптон

«Святые» наверняка поставили перед собой задачу вернуться в элиту английского футбола. Попасть напрямую не удалось, но миссия пока не провалена, достаточно выиграть в плей-офф, что будет непросто, ведь конкуренты сильные и амбициозные.

В Чемпионшип Саутгемптон финишировал на четвертом месте, что можно считать хорошим результатом, но теперь об этом нет смысла говорить, сезон будет считаться успешным, если клуб пробьется в АПЛ. Команда в последнем туре одолела в гостях сильный Лидс со счетом 2:1, который финишировал третьим. Упомянутый успех позволил прервать серию из трех поражений подряд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды пересекались дважды в этом сезоне, в обоих случаях победу праздновал Саутгемптон – 2:0 в гостях и 2:1 на своей арене.
  • Вест Бромвич неплохо играет дома в этом сезоне, 15 побед, 4 ничьи и четыре поражения.
  • У Саутгемптона в гостях 11 побед, 6 поражений и столько же ничьих.

Вест Бромвич – Саутгемптон Прогноз

В таком противостоянии букмекеры так и не определились с фаворитом, битва действительно будет интересной и непредсказуемой. Соперники наверняка будут опасаться друг друга, поэтому постараются сыграть максимально надежно в обороне. Перспективной здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.83
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100$
БетВиннер 4.65
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