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Аталанта - Марсель: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

Новости футбола Сегодня, 16:47
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Аталанта - Марсель: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Фото: https://twitter.com/Atalanta_BC

Аталанта сыграет в ответном матче Лиги Европы УЕФА против команды Марсель. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть эту игру.

Аталанта - Марсель: что нужно знать о матче?

Аталанта хорошо провела групповой этап Лиги Европы УЕФА. Они набрали 14 очков в шести матчах и заняли первое место. За счет таких выступлений, Бергамаски прошли сразу в 1/8 финала, где сыграли против Спортинга. С минимальным счетом 3:2 они прошли португальскую команду, в четвертьфинале итальянцев ждало очень непростое испытание - Ливерпуль. Однако в гостевом матче Аталанта разгромила Красных со счетом 3:0, несмотря на поражение дома 0:1, Бергамаски прошли в 1/2 финала. В полуфинале им достался Марсель, первый матч этих команд завершился 1:1.

Марсель попал в группу смерти. Они заняли второе место в одном квартете с Брайтоном, АЕКом и Аяксом. В шести играх набрали 11 очков. Свой путь начали с 1/16 финала, за два матча они прошли Шахтер 5:3, в 1/8 также составленное испытание - Вильяреал. В первой игре они разбили испанцев 4:0, проиграв в ответном матче 1:3, но смогли пройти дальше. В четвертьфинале Марсель, только в серии пенальти, смог обыграть Бенфику 3:2 и выйти в полуфинал. Как уже писали выше, в первой игре команды сыграли 1:1.

Аталанта - Марсель: когда и где состоится матч?

Ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА между Аталантой и Марселем состоится в четверг, 9 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Аталанта - Марсель: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия – Silk, Setanta
  • Израиль - Sport 4
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша – Viaplay
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан – MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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