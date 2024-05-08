Аталанта - Марсель: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА
Аталанта сыграет в ответном матче Лиги Европы УЕФА против команды Марсель. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть эту игру.
Аталанта - Марсель: что нужно знать о матче?
Аталанта хорошо провела групповой этап Лиги Европы УЕФА. Они набрали 14 очков в шести матчах и заняли первое место. За счет таких выступлений, Бергамаски прошли сразу в 1/8 финала, где сыграли против Спортинга. С минимальным счетом 3:2 они прошли португальскую команду, в четвертьфинале итальянцев ждало очень непростое испытание - Ливерпуль. Однако в гостевом матче Аталанта разгромила Красных со счетом 3:0, несмотря на поражение дома 0:1, Бергамаски прошли в 1/2 финала. В полуфинале им достался Марсель, первый матч этих команд завершился 1:1.
Марсель попал в группу смерти. Они заняли второе место в одном квартете с Брайтоном, АЕКом и Аяксом. В шести играх набрали 11 очков. Свой путь начали с 1/16 финала, за два матча они прошли Шахтер 5:3, в 1/8 также составленное испытание - Вильяреал. В первой игре они разбили испанцев 4:0, проиграв в ответном матче 1:3, но смогли пройти дальше. В четвертьфинале Марсель, только в серии пенальти, смог обыграть Бенфику 3:2 и выйти в полуфинал. Как уже писали выше, в первой игре команды сыграли 1:1.
Аталанта - Марсель: когда и где состоится матч?
Ответный матч полуфинала Лиги Европы УЕФА между Аталантой и Марселем состоится в четверг, 9 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Аталанта - Марсель: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - FAST TV
- Азербайджан - AZ Sport 7
- Болгария - bTV, A1
- Грузия – Silk, Setanta
- Израиль - Sport 4
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
- Польша – Viaplay
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан – MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia