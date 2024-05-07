Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5.5 Коэф.: 1.7 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли состоится поединок между Ванкувером и Эдмонтоном. Встреча пройдет в ночь на четверг, 9 мая. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Ванкувер Кэнакс

Кэнакс уверенно выглядели в регулярном чемпионате и заслуженно финишировали в тройке сильнейших команд Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда сломила сопротивление Нэшвилла и добилась итоговой победы в серии со счетом 4:2. Больше других постарались Брок Бесер и Ти Джей Миллер, на счету которых по шесть очков по системе гол+пас. Сложно сказать, что Ванкувер сможет предложить атакующей команде Эдмонтона, но ответы на этот вопрос появятся уже после первого матча серии.

Эдмонтон Ойлерз

Не самый стабильный регулярный чемпионат в исполнении Эдмонтона, в котором команда финишировала на пятом месте в таблице Западной конференции. Однако уже на старте плей-офф команда выглядела действительно мощно. Ойлерз не оставили шансов Лос-Анджелес Кингз, проиграв им всего одну игру в овертайме. На льду привычно погоду делают Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, которые на двоих набрали 22 очка по системе гол+пас в пяти поединках.

Интересные факты и личные встречи

Ванкувер проиграл два последних домашних матча.

Эдмонтон лишь раз в последних четырех поединках на выезде забил более двух голов.

Кэнакс обыграли Ойлерз во всех четырех играх регулярного сезона.

Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз Прогноз

От этого матча можно ожидать атакующего, результативного хоккея. Думаю, Ойлерз попробуют выиграть у Ванкувера первый матч в этом сезоне, а ставить буду на тотал больше 5.5 голов.

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