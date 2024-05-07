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Главная Прогнозы Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз прогноз Фото: vse-pro-sport.com.ua/ Автор неизвестен
Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кэнакс
НХЛ 08 мая 2024, 21:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер , Rogers Arena
Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Ойлерз
Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.7
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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В рамках первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли состоится поединок между Ванкувером и Эдмонтоном. Встреча пройдет в ночь на четверг, 9 мая. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Ванкувер Кэнакс

Кэнакс уверенно выглядели в регулярном чемпионате и заслуженно финишировали в тройке сильнейших команд Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли команда сломила сопротивление Нэшвилла и добилась итоговой победы в серии со счетом 4:2. Больше других постарались Брок Бесер и Ти Джей Миллер, на счету которых по шесть очков по системе гол+пас. Сложно сказать, что Ванкувер сможет предложить атакующей команде Эдмонтона, но ответы на этот вопрос появятся уже после первого матча серии.

Эдмонтон Ойлерз

Не самый стабильный регулярный чемпионат в исполнении Эдмонтона, в котором команда финишировала на пятом месте в таблице Западной конференции. Однако уже на старте плей-офф команда выглядела действительно мощно. Ойлерз не оставили шансов Лос-Анджелес Кингз, проиграв им всего одну игру в овертайме. На льду привычно погоду делают Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, которые на двоих набрали 22 очка по системе гол+пас в пяти поединках.

Интересные факты и личные встречи

  • Ванкувер проиграл два последних домашних матча.
  • Эдмонтон лишь раз в последних четырех поединках на выезде забил более двух голов.
  • Кэнакс обыграли Ойлерз во всех четырех играх регулярного сезона.

Ванкувер Кэнакс — Эдмонтон Ойлерз Прогноз

От этого матча можно ожидать атакующего, результативного хоккея. Думаю, Ойлерз попробуют выиграть у Ванкувера первый матч в этом сезоне, а ставить буду на тотал больше 5.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.7
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БетВиннер 4.65
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