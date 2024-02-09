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Милан – Наполи прогноз и ставки на матч 11 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Милан - Наполи прогноз
Милан Милан
Серия А Италия 11 фев 2024, 14:45 Милан - Наполи
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- : -
Италия, Milano, Сан Сиро
Наполи Наполи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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Воскресную программу 24-го тура итальянской Серии А закроет поединок на "Сан Сиро", где Милан сыграет с Наполи. Чего ждать от центральной встречи тура? Предлагаем прогноз от экспертов Dailysports на этот матч.

Милан

Команда Стефано Пиоли уверенно удерживает за собой третью строчку в турнирной таблице. В активе "россонери" 49 набранных очков в 23-х поединках и это на 11 очков больше, чем у идущей на пятом месте Ромы. В рамках предыдущего тура Милан проводил выездной матч против Фрозиноне и оформил победу со счётом 3:2. Забив первыми, "дьяволы" даже проигрывали по ходу встречи, однако в итоге склонили чашу весов в свою сторону. Эта победа стала четвёртой в крайних пяти поединках при одном ничейном результате. В 11-ти домашних игра подопечные Стефано Пиоли добыли 8 побед, проиграв в двух встречах.

Наполи

Чемпион Италии в текущем розыгрыше Серии А не похож сам на себя. При этом шоковая терапия в виде смены тренера неаполитанцам не помогла и они всё также обитают на ближних подходах к еврокубковой зоне. По итогам 22 туров в активе «партенопейцев» 35 набранных очков и седьмое место в турнирной таблице. Отставание от идущей на шестом месте Болоньи всего один пункт, тогда как зона Лиги чемпионов в четырёх баллах. На минувших выходных команда Вальтера Мадзарри обыграла на своём поле Верону со счётом 2:1. Эта победа стала второй в последних пяти турах при одном поражении на данном отрезке. В то же время последние выездные встречи «маленькие ослы» проводят из рук вон плохо. В 4-х крайних выездах три поражения при одной ничьей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • На своём поле в рамках первого круга Наполи сыграл с Миланом вничью 2:2
  • В прошлом сезоне команды играли в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов и сильнее тогда были «россонери» - 1:0 дома и 1:1 в Неаполе
  • Наполи проиграл матч на «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов, хотя до этого трижды кряду выигрывал в чемпионате

Милан – Наполи прогноз

«Россонери» сейчас смотрятся намного увереннее Наполи в чемпионате и букмекеры не зря отдают Милану перевес в этом противостоянии. При этом команда Стефано Пиоли, в не зависимости от оппонента, в последних играх не может сохранить свои ворота на замке. Считаем, что в этом матче должна сыграть ставка на «Обе забьют» с коэффициентом 1.70.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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