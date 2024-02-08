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Главная Прогнозы Реал – Жирона прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 от Даниила Шевчука

Реал – Жирона прогноз и ставки на матч 10 февраля 2024 от Даниила Шевчука

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Реал Мадрид - Жирона прогноз
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Испания 10 фев 2024, 12:30 Реал Мадрид - Жирона
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Испания, Madrid, Сантьяго Бернабеу
Жирона Жирона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.39
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В 24-м туре Ла Лиги состоится один из главных матчей сезона – Реал на Сантьяго Бернабеу сыграет против сенсационной Жироны. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Реал

Несмотря на огромное количество травм и другие кадровые потери, Реал продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги с 58 очками в активе. В этом сезоне Реал пока что проигрывал только одной команде – Атлетико. В 6-м туре Ла Лиги команда Анчелотти проиграла 1:3, а в Кубке Испании уступила подопечным Диего Симеоне в овертайме 2:4. В предыдущем туре Реал играл именно с Атлетико, и упустил победу на последних минутах – 1:1.

Жирона

Скромная каталонская команда продолжает переписывать историю европейского футбола. Жирона уже набрала 56 очков и занимает второе место. В это сложно поверить, но серия Жироны без поражений в Ла Лиге составляет уже 15 матчей. В последней игре команда Мичела сыграла 0:0 против участника плей-офф Лиги чемпионов Реал Сосьедада.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Только Реалу в этом сезоне удалось обыграть Жирону в Ла Лиге – 3:0 в 8-м туре
  • Жирона трижды за свою историю обыгрывала Реал

Прогноз на матч Реал – Жирона

Жирона проводит исторический сезон, но такое ощущение, что начинает немного выдыхаться. Об этом свидетельствует вылет из Кубка Испании от Мальорки (2:3) и недавняя ничья против Альмерии (0:0). Ставлю на то, что мадридцы наберут три очка и уйдут в отрыв в таблице.

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Коэф.: 1.39
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