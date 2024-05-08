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Главная Прогнозы Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля

Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Байер - Рома прогноз Фото: https://www.chiesaditotti.com/ Автор - INA FASSBENDER
Байер Байер
Лига Европы 09 мая 2024, 15:00 Байер - Рома
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- : -
Международные, Leverkusen, БайАрена
Рома Рома
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Байер
Коэф.: 1.56
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В Лиге Европы 9 мая определятся финалисты турнира, так как будут проведены ответные полуфинальные битвы. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Байер – Рома.

Байер

Если выражаться боксерской терминологией, Байер пока лучшая команда Европы этого года, независимо от «весовой категории». Скептики могут сказать, что клуб не играет в Лиге Чемпионов, а в Лиге Европы ниже уровень конкуренции, но выиграть досрочно Бундеслигу, и ни разу не проиграть в этом сезоне тоже дорогого стоит. К тому же «фармацевты» близки к «золотому» дублю» на внутренней арене, для этого в финале Кубка Германии надо обыграть не самый опасный Кайзерслаутерн.

Подопечные Хаби Алонсо в шаге от финала Лиги Европы, сложно представить, что в такой форме, команда сможет растерять свое преимущество. В последнем туре чемпионата Байер разгромил в гостях Айнтрахт – 5:1.

Рома

Для Римлян сезон складывается непросто, клуб рискнул уволить Жозе Моуриньо посреди сезона, заменив его на Де Росси, такое решение было неплохим, как показали результаты. Пока Рома шестая в Серии А, напомним, тут топ-5 заходят в Лигу Чемпионов, отстает от пятой Аталанты по дополнительным показателям, но у конкурента есть игра в запасе. В последнем туре «волки» выдали хороший матч дома против Ювентуса, но выиграть все-таки не смогли – 1:1.

В первом домашнем матче римляне сильно усложнили себе жизнь, отыграть два мяча в гостях у клуба, который не проигрывает, выглядит невероятно сложно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Первая полуфинальная битва команд завершилась выездной победой Байера со счетом 2:0.
  • Римляне в этой Лиге Европы провели пять матчей в гостях, одержав всего одну победу.
  • Байер выиграл все еврокубковые встречи дома в этом сезоне.

Байер – Рома Прогноз

Вопрос о том, кто пройдет дальше в этой паре практически снят, в фантастический камбэк Ромы мало кто верит. Несмотря на то, что Байер устроит ничья или даже поражение с минимальной разницей, именно «фармацевтов» считают фаворитами предстоящей битвы. Рискнем поставить на чистую победу хозяев поля.

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Прогноз на матч Победа Байер
Коэф.: 1.56
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