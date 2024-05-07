Олимпиакос – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.52 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В четверг, 9 мая, в ответном матче полуфинала Лиги конференций Олимпиакос дома сыграет против Астон Виллы. Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени. Первая игра в Бирмингеме, напомним, завершилась неожиданной победой греческой команды со счетом 4:2. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Олимпиакос

Олимпиакос проводит исторический для себя сезон в еврокубках, но в Суперлиге Греции дела “красно-белых” идут значительно хуже. На данный момент Олимпиакос занимает четвертое место в чемпионской группе, набрав 70 очков. Однако Олимпиакос имеет в запасе 1 игру, победа в которой автоматически поднимает его на второе место. Если Олимпиакос выиграет все три оставшихся матча Суперлиги, станет чемпионом Греции. В 5 последних матчах Суперлиги Греции Олимпиакос набрал 13 очков, потеряв очки только в матче против Ариса (1:1). В предыдущем раунде Лиги конференций команда Хосе Луиса Мендилибара в серии пенальти выбила Фенербахче.

Астон Вилла

Команда Унаи Эмери, как и Олимпиакос, очень удивляет в этом сезоне. В это тяжело поверить, но Астон Вилле в английской Премьер-лиге достаточно выиграть один из двух оставшихся матчей, чтобы окончательно гарантировать себе место в топ-4 и первый выход в Лигу чемпионов с 1982 года. Однако соперники у Астон Виллы в этих матчах весьма серьезные – Ливерпуль и Кристал Пэлас. В последнее время игровая форма “львов” оставляет желать лучшего. Помимо поражения от Олимпиакоса в первом матче, они в предыдущем туре проиграли на выезде Брайтону 0:1, а также упустили победу над Челси в домашнем матче, сыграв 2:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Астон Вилла и Олимпиакос впервые играют друг против друга.

Олимпиакос никогда не играл в финале одного из еврокубков.

Прогноз на матч Олимпиакос – Астон Вилла

Астон Вилла – фаворит матча, но Олимпиакос в предыдущих играх доказал, что он силен в атаке. Ставлю на то, что в этой игре забьют обе команды.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram